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Астролог рассказал, кому осенью сильно не повезет в любви

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 13:37
Астролог рассказал, кому осенью сильно не повезет в любви
Гороскоп любви на осень 2019 от астролога (коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказал, какие знаки Зодиака осенью ждут неудачи на любовном фронте

Гороскоп 2019 сулит некоторым знакам Зодиака проблемы на любовном фронте. Об этом говорит астролог Павел Глоба.

Представителям каких именно зодиакальных созвездий не повезет в романтических отношениях осенью - читайте в гороскопе от знаменитого специалиста по части астрологии.

Телец

Астролог рассказал, кому осенью сильно не повезет в любви

Гороскоп любви на осень 2019 для Тельцов от астролога (pixabay.com)

Осень для Тельцов довольно неудачный период для личной жизни. Женатых или замужних представителей этого знака ждут проблемы дома - вероятны постоянные конфронтации со второй половинкой. Астролог рекомендует Тельцам проявить выдержку и подавить агрессию. В любой напряженной ситуации постарайтесь спокойно выдохнуть и не отвечать на проявление негатива. Сделайте все возможное для сохранения семьи, иначе осень 2019-го может стать точкой невозврата.

Лев

Астролог рассказал, кому осенью сильно не повезет в любви

Гороскоп любви на осень 2019 для Львов от астролога (pixabay.com)

На протяжении почти всего октября-ноября Львы будут попадать в конфликтные ситуации и сталкиваться с проблемами в семье. В последний осенний месяц есть даже огромный шанс порвать отношения со второй половинкой. Более того, кроме проблем в семье у Львов появятся и сложности на работе... Астролог советует сохранять спокойствие, ведь только в таком положении обладатели этого знака Зодиака смогут пройти тяжелый период.

Рыбы

Астролог рассказал, кому осенью сильно не повезет в любви

Гороскоп любви на осень 2019 для Рыб от астролога (pixabay.com)

Рыб, предупреждает астролог, в октябре может бросить любимый человек. А в ноябре есть большой шанс потерять надежду завоевать чье-то сердце. Главное в эти месяцы не проявлять излишних эмоций и не истерить. Рыбам следует либо спокойно обсудить все проблемные моменты, либо перестать контактировать с тем, кто провоцирует вас на негатив. Самообладание и благоразумие заставят вашу вторую половинку изменить свое решение.

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