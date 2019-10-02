Астролог назвал знаки Зодиака, которые обогатятся в начале октября

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым первая декада октября обещает сказочный финансовый успех

Гороскоп 2019 указывает на представителей зодиакальных созвездий, которым начало октября может принести солидную прибыль. Знаменитый астролог Павел Глоба выделил два знака Зодика, чьи старания могут увенчаться грандиозным успехом уже в начале второго месяца осени.

Овен

Начало октября сулит Овнам невероятно продуктивный период: боевое настроение и целеустремленность этого знака Зодиака принесут ощутимые результаты. В первые дни ожидаются общественные мероприятия, которые подарят не только приятные эмоции, но и нужные связи. А умение Овнов устанавливать правильный контакт с людьми очень скоро позитивно отразится на толщине их кошелька.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

В самом начале месяца трудоголики-Козероги с головой уйдут в любимую работу, а в скором времени получат результаты, которые превзойдут все ожидания. Особое внимание следует уделить сослуживцам или компаньонам, которые помогут приумножить в разы достижения. Астролог рекомендует отдыхать от работы в кругу семьи, чтобы восстанавливать энергию. А силы Козерогам очень пригодятся в этот плодотворный период.

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