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Праздник 4 октября: что нельзя делать сегодня, важные приметы

STYLERЖизнь    04.10.2019 - 05:44
Праздник 4 октября: что нельзя делать сегодня, важные приметы
Праздник 4 октября (Коллаж РБК-Украина)

Сегодня, 4 октября, отмечается память священномучеников Ипатия и Андрея, которые потом стали святыми

Какой сегодня праздник. 4 октября христиане почитает память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, который проповедовал Божие слово в Магнезии и Афинах. Когда святой находился в Малой Азии, он подал императору Адриану творение в защиту христиан, после прочтения которого, правитель издал указ не осуждать никого без доказательств.

Кодрат был свидетелем крестной смерти Иисуса Христа и его чудесного воскрешения. Он проповедовал христианство в Греции. Однажды его очень сильно закидали камнями, но ему удалось спастись. Умер он в тюрьме от голода, куда его насильно заключили.

Праздник 4 октября: что нельзя делать сегодня, важные приметы

Фото: Святой Кодрат Афинский (vsyamagik.ru)

Также в этот день почитают память священномучеников Ипатия и Андрея. Они родились в Малой Азии. В детстве вместе учились в одной обители. В зрелом возрасте Ипатий принял иночество, и посвятил свою жизнь безмолвию. Андрей всю свою жизнь угождал людям и служил им.

Также 4 октября Православная церковь празднует обретение мощей святителя Димитрия (1651-1709) – епископа, духовного писателя, проповедника и педагога.

Праздник 4 октября: что нельзя делать сегодня, важные приметы

Фото: Святые Ипатий и Андрей (vsyamagik.ru)

Приметы и поверья 4 октября:

  • Какая погода в этот день, такая продержится еще месяц.
  • Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер - зима будет холодной.
  • Если в норах кротов много соломы – зима будет суровой.
  • Домашняя птица сильно линяет – скоро наступит зима
  • Мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме.
  • Если днем холодно, а к ночи потеплело – стоит ждать непогоды.
  • Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу – поздней.

Отметим, что в старину в этот день знахари лечили у женщин, кормящих грудью, мастит. Они закапывали яичную скорлупу в землю, потом варили в святой воде и читали заговоры. Потом воду давали пить женщине с маститом.

Также в этот день молятся о заступничестве вдов и сирот святому Димитрию, о помощи в нужде бедным людям, при лечении легочных болезней. Если у вас или кого-то из близких людей проблемы со здоровьем, закажите молебен святому и прочтите несколько раз молитву.

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