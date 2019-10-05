Свято 5 жовтня: що не можна робити, важливі прикмети

Яке сьогодні свято. 5 жовтня християни вшановують пам'ять священномученика Фоки Синопського і пророка Іони. У святого Фоки був дар зціляти людей і виганяти з них бісів. За праведний спосіб життя його обрали єпископом. Іона - один із дванадцяти малих пророків. Бог його послав у місто Ніневію для проповіді про покаяння.

Вважалося, що саме з 5 жовтня починається осінь. У цей день люди закінчували прибирати редьку і робили з неї різні страви.

Священномученик Фока (фото з соцмереж)

В народі ходили чутки про те, що цей день нещасливий, тому що сильний вітер міг принести з собою порчу, хвороби і нечисту силу.

Існувало кілька заборон, яких треба було дотримуватися, щоб сильного вітру не було.

Що не можна робити 5 жовтня

Спалювати старі віники;

Руйнувати мурашники,

Проклинати вітер,

Бити палицею чи батогом по землі.

Ловити, їсти, і продавати рибу.

До 5 жовтня спадало більшість листя з дерев. Листопадна була початком справжньої осені. З опалим листям селяни визначали, якою буде погода взимку.

Осінній Київ (фото: РБК-Україна)

Прикмети в цей день

Якщо осикові листя лягали лицьовою стороною догори, взимку слід було чекати лютих холодів.

Якщо листя осики встеляли землю виворотом вгору, зима має бути теплою.

Якщо до Іони і Фоки не встигало обпасти все листя з берези, це обіцяло пізнє випадання снігу.

Також, 5 жовтня щорічно відзначається Всесвітній день вчителів. У 1980 році День учителя почали відзначати в СРСР. В Україні день вчителя був затверджений в 1994 році.