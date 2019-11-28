Праздник 28 ноября: что категорически нельзя делать в этот день

Праздник 28 ноября 2019 года (Фото: pixabay.com)

28 ноября 2019 года в США отмечают День Благодарения

В Украине 28 ноября почитают память мучеников Авива, Самония и Гурия, которые не захотели отказаться от христианства и были казнены за свои убеждения. Считалось, что в этот день исчезает вся нечистая сила и нужно молиться святому Гурию, чтобы избавиться от зубной боли. В этот день начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. По традиции, в этот период стоит ограничить себя в разносолах, а также в развлечениях.

Категорически запрещено:

Нарушать общепринятое меню для начала Рождественского поста (под запрет попадает жирное мясо, молочные продукты, яйца и алкоголь).

Запрещено ссорится и сквернословить.

Важно не судить других и не вести пустых разговоров.

Приметы и обычаи на 28 ноября:

Люди сосредотачиваются на духовном обогащении.

Если 28 ноября выпадет снег, он пролежит до весны.

Сильный ветер предвещает беспокойную погоду до Николая (19 декабря).

Если лошади громко ржут — хороший знак.

Мрачная, но теплая погода предвещает ненастный май.

Мороз 28 ноября — исчезнет нечистая сила.

Если сходить и покупаться в бане в этот день, будешь здоровым весь год.

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В США 28 ноября 2019 года отмечают День Благодарения

Что отмечают 28 ноября:

В США в этот день отмечают День благодарения. Этот праздник не является фиксированным – обычно на семейный ужин американцы собираются в четвертый четверг ноября. На столы подаются традиционные блюда, а с этого дня начинается праздничный сезон, который длится до Нового года.

С 2012 года в этот день отмечают Всемирный день сострадания. Этот праздник инициировал индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Он посвящен защите животных, потребности в сострадании к живым существам на планете и важности вегетарианства.

День ангела 28 ноября отмечают: Самсон, Варвара, Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Степан и Фома.