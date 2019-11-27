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Праздник 27 ноября: все приметы, что нельзя делать в этот день

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 06:02
Праздник 27 ноября: все приметы, что нельзя делать в этот день
Праздник 27 ноября, что нельзя делать в этот день (Коллаж РБК-Украина)

27 ноября христиане чтили память апостола Филиппа

Какой сегодня праздник. 27 ноября наши предки чтили память святого апостола Филиппа. Он был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Будущий апостол родился в городе Вифсаида (сейчас территория Израиля), откуда были родом и два других апостола – Андрей и Петр. После Вознесения Господа Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, Греции и некоторых других странах, сопровождая проповедь чудесами. Например, он воскресил младенца, которого несла на руках безутешная мать. Проповедуя Христа в Иераполе Сирийском, апостол столкнулся с сильным гневом народа и по требованию толпы воскресил мертвого, которого несли на носилках в продвигавшемся мимо погребальном шествии.

Праздник 27 ноября: все приметы, что нельзя делать в этот день
27 ноября христиане чтили память апостола Филиппа (фото из открытых источников)

На Руси этот день называли "Филипп", "Филиппов день", "Филиппово заговенье", "филипповки". Православные христиане 27 ноября начинают заговенье на Рождественский пост, который также называют Филипповым. Также в этот день заканчивали гулять свадьбы. В этот день чествовали домового. Ему выносили закуску, чтобы он лучше охранял домашнюю скотину в зимнее время года.

Приметы этого дня:

  • Иней на Филиппа – к хорошему урожаю овса.
  • Дождливый день – в следующем году много пшеницы уродит.
  • Если же погода ясная и солнечная, то наступающий год будет неурожайным.
  • Вороны каркают – к потеплению.
  • Облачная или снежная погода – к ненастному маю.

Что нельзя делать в этот день:

  • Старайтесь держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где можно было бы встретить волков. Люди верили, что именно с Филипповых дней они становятся злее и могут напасть на человека.
  • Постарайтесь в этот день не работать.

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