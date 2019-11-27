Зимние каникулы: сколько будут отдыхать дети

Зимние каникулы 2019-2020 (Фото: pixabay.com)

На новогодние праздники родители смогут отдохнуть вместе с детьми

Зимние каникулы в украинских школах начнутся в понедельник, 23 декабря и продлятся до 7 января включительно. С учетом того, что по факту дети начнут отдыхать уже в субботу, 21 декабря, то зимние каникулы продлятся 18 дней. Такие даты зимних каникул рекомендованы Министерством образования и науки Украины.

Учебные заведения в Украине имеют право самостоятельно определять, когда школьники могут отправиться на каникулы и сколько они продлятся, но чаще всего – руководители придерживаются рекомендаций МОН. Единственное условие - каникулы не должны превышать 30 дней.

Календарь выходных и рабочих дней в декабре 2019 - январе 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Большая часть зимних каникул выпадает на праздники – Католическое Рождество (25 декабря), Новый год (31 декабря), православное Рождество (7 января).

Также в этот период взрослые смогут получить продолжительные выходные согласно графику переноса праздничных дней. Так, на Новый год можно будет отправиться всей семьей в путешествие, так как с 29 декабря по 1 января получается четыре выходных дня, а также еще четыре выходных подряд – с 4 января по 7 января.