Свято 28 листопада: що категорично не можна робити в цей день

28 листопада 2019 року в США відзначають День Подяки
В Україні 28 листопада вшановують пам'ять мучеників Авіва, Самония і Гурія, які не захотіли відмовитися від християнства й були страчені за свої переконання. Вважалося, що в цей день зникає вся нечиста сила і потрібно молитися до святого Гурія, щоб позбутися від зубного болю. В цей день починається Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня. За традицією, в цей період варто обмежити себе в ласощах, а також у розвагах.
В США 28 листопада 2019 року відзначають День Подяки
У США в цей день відзначають День подяки. Це свято не є фіксованим – зазвичай на сімейну вечерю американці збираються в четвертий четвер листопада. На столи подаються традиційні страви, а з цього дня починається святковий сезон, який триває до Нового року.
З 2012 року в цей день відзначають Всесвітній день співчуття. Це свято ініціював індійський поет, журналіст і громадський діяч Притиш Нанді. Він присвячений захисту тварин, потреби у співчутті до живих істот на планеті і важливості вегетаріанства.
День ангела 28 листопада відзначають: Самсон, Варвара, Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Степан і Фома.