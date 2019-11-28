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Свято 28 листопада: що категорично не можна робити в цей день

STYLERЖиття    28.11.2019 - 06:07
Свято 28 листопада: що категорично не можна робити в цей день
Свято 28 листопада 2019 року (Фото: pixabay.com)

28 листопада 2019 року в США відзначають День Подяки

В Україні 28 листопада вшановують пам'ять мучеників Авіва, Самония і Гурія, які не захотіли відмовитися від християнства й були страчені за свої переконання. Вважалося, що в цей день зникає вся нечиста сила і потрібно молитися до святого Гурія, щоб позбутися від зубного болю. В цей день починається Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня. За традицією, в цей період варто обмежити себе в ласощах, а також у розвагах.

Категорично заборонено:

  • Порушувати загальноприйняте меню для початку Різдвяного посту (під заборону потрапляє жирне м'ясо, молочні продукти, яйця і алкоголь).
  • Заборонено сваритися і лихословити.
  • Важливо не судити інших і не вести порожніх розмов.

Прикмети і звичаї на 28 листопада:

  • Люди зосереджуються на духовному збагаченні.
  • Якщо 28 листопада випаде сніг, він пролежить до весни.
  • Сильний вітер віщує неспокійну погоду до Миколая (19 грудня).
  • Якщо коні голосно іржуть — хороший знак.
  • Похмура, але тепла погода віщує негоду на травень.
  • Мороз 28 листопада — зникне нечиста сила.
  • Якщо сходити і купуватися в лазні в цей день, будеш здоровим весь рік.

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Свято 28 листопада: що категорично не можна робити в цей день

В США 28 листопада 2019 року відзначають День Подяки

Що відзначають 28 листопада:

У США в цей день відзначають День подяки. Це свято не є фіксованим – зазвичай на сімейну вечерю американці збираються в четвертий четвер листопада. На столи подаються традиційні страви, а з цього дня починається святковий сезон, який триває до Нового року.

З 2012 року в цей день відзначають Всесвітній день співчуття. Це свято ініціював індійський поет, журналіст і громадський діяч Притиш Нанді. Він присвячений захисту тварин, потреби у співчутті до живих істот на планеті і важливості вегетаріанства.

День ангела 28 листопада відзначають: Самсон, Варвара, Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Степан і Фома.

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