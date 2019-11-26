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В Киеве начали устанавливать главную елку страны: фото и подробности

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 20:37
В Киеве начали устанавливать главную елку страны: фото и подробности
Новогодняя елка в Киеве 2019 (фото: kyivcity.gov.ua)

Новогоднюю елку в Киеве уже начали монтировать

Сегодня, 26 ноября, в Киеве на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку и оборудовать рождественский городок, который начнет работать 14 декабря.

В этом году жителей и гостей столицы будет радовать не одно большое дерево, а елка, которая будет состоять из четырех сотен небольших деревьев. При этом деревья будут везти из Житомирской области.

Новогодняя елка в Киеве 2019 (видео: YouTube)

В Радомышльском лесхозе уже начали отбирать лучшие сосны для сборной конструкции. На верхушку возьмут маленькие сосны, высотой с метр. Для низа наоборот отбирают большие четырехметровые деревья. Уже к концу недели сосны перевезут в Киев, чтобы собрать главную елку страны.

В Киеве начали устанавливать главную елку страны: фото и подробности

Новогодняя елка в Киеве 2019 (фото: kiev.informator.ua)

Стоит отметить, что рождественские ярмарки в Киеве будут открыты на Софийской и Контрактовой площадях. При этом торжественное зажжение главной елки произойдет 19 декабря. Кроме того, в этом день 12 елок зажгут еще в 10 районах Киева.

Новогодняя елка в Киеве 2019 (фото: kiev.informator.ua)

В этом году тематика праздника на Софийской площади - "Щелкунчик". Организаторы уже давно думали об этой идее, но воплотить ее в жизнь прошлые года не получалось из-за нехватки денег.

В праздничном городке будет множество фотозон и сувенирных лавок. Также будет обустроена большая сцена, на которой выступят более 20 известных артистов. Кроме того, будут аттракционы и уличная еда.

На Контрактовой площади будет стоять рождественский европейский городок, который обустроят в украинских традициях. В этом году будет тематика традиционного гончарства с росписью Полтавского края.

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