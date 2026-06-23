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Крим масовано атакували дрони: спалахнули пожежі, рух мостом перекритий

08:15 23.06.2026 Вт
2 хв
Серед вражених об'єктів, зокрема, підстанція та нафтовий термінал в порту "Кавказ"
aimg Юлія Маловічко
Крим масовано атакували дрони: спалахнули пожежі, рух мостом перекритий Фото: Керченський міст (Getty Images)
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Крим потрапив під масовану атаку дронів в ніч на 23 червня. Було вражено порт "Кавказ" та низку інших об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Спочатку в пабліках з'явилось повідомлення про пожежу на підстанції "Насосна-2", що в Совєтському районі. Потім кримчани сповістили про успішну атаку на комплекс зберігання нафтопродуктів TES-Terminal.

Ще був обстріляний порт "Кавказ", спалахнула нафтобаза - кадри наслідків атаки по цих об'єктах розповсюджені в Мережі.

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Після нічного нальоту дронів відзначається низка пожеж на півострові, а також у порту "Кавказ", повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані з супутника.

Також відомо про пожежу при в'їзді до Керчі, в самому місті на залізничній станції "Південна" та поруч населеного пункту Багерово. Керченський міст - там рух перекрили та знову оголосили дронову небезпеку.

Як відомо, останнім часом страждає від атак тимчасово окупований Крим. Низка об'єктів ворога палає після обстрілів, міста та населені пункти лишаються без електроенергії.

Жителі півострова скаржаться на сирени та атаки і вимушені шукати кращого місця проживання.

Ще ми повідомляли, як у ніч проти 20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали успішних ударів по чотирьох газових компресорних станціях (ГКС) в окупованому Криму.

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Більше по темі:
Крим Керченський міст Атака дронів
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