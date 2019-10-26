Праздник 26 октября: что нельзя делать сегодня, приметы и поверья

Какой сегодня праздник. 26 октября христиане чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которую также называют Вратарница или Привратница. Чудотворная икона хранится в монастыре на Афоне в Греции. В народном календаре праздник известен как Банник или Банный день, и наши предки получили его в "наследство" еще от языческих времен. По традиции устраивали омовения и посиделки, которые были схожи с обрядами. Также существовали определенные строгие правила, а нарушителей, по поверьям, ждали беды и несчастья.

Православные 26 октября ходят в церкви, где священники служат специальные молебны и читают молитвы, посвященные образу Богородицы. Верующие просят у Девы Марии заступничества, здоровья, милосердия и отпущения грехов.

Согласно преданиям, в IX веке Иверская икона хранилась у вдовы возле Никеи. Во время царствования императора Феофила женщина пыталась спасти образ от иконоборцев и опустила в море. Спустя некоторое время монахи Иверского монастыря увидели икону в воде, которую поддерживал огненный столб. Монах Гавриил прошел по воде и принес лик Богородицы в монастырь, однако на следующее утро она очутилась в другом месте. Образ вернули обратно, но он все равно появлялся около врат. Отсюда у иконы название Вратарница или Привратница.

26 октября православные почитали чудотворную Иверскую икону Пресвятой Богородицы (Фото из открытых источников)

Икона Пресвятой Девы стала хранительницей Иверского монастыря. Она прославилась различными чудесами, среди которых спасение обители от нашествия персидского войска, не позволяла входить в монастырь людям со злыми помыслами, спасала от болезней и голода.

Помимо 26 октября (по новому стилю) икону почитают также и в другие даты: во вторник Светлой седмицы - обретение первообраза в море у горы Афон и

25 февраля - перенесение списка Иверской иконы в монастырь на Валдае в 1656 году.

Традиции и запреты в Банный день:

На Банник люди устраивали целебные омовения в банях, для этого ставили на полки настои из различных трав. Считалось, что так можно вылечить от трясучки (эпилепсии).

Считалось, что хвори изгоняет банный дух, который необходимо было уважить в этот день. Для этого, заходя в баню, даже снимали с шеи нательный крестик.

Так, запрещалось заходить в баню ночью - верили, что в это время Банник купается сам. Дух представляли в виде бесплотного существа, который иногда мог показаться в образе собаки, кошки, зайца или лягушки. Ему оставляли на ночь воду, веник и мыло.

На Банник по традиции устраивали омовения и посиделки в банях (Фото: pixabay.com)

Также говорили, что самое "полезное" время в бане - на 3-й, 4-й и 7-й пар.

Нельзя было оставлять в бане никаких икон или образов, иначе Банник - банный домовой - мог разгневаться и навредить человеку, бросить в него камень.

Добавим, что по традиции перед входом в баню люди спрашивали у Банника разрешения.

Главные приметы на Банник: