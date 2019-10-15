ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Украину обрушатся сразу две магнитные бури: как уберечься

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 15:20
На Украину обрушатся сразу две магнитные бури: как уберечься
Магнитные бури в октябре 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури будут длиться несколько дней подряд

Магнитные бури скоро накроют планету мощным ударом. Пик геомагнитных колебаний стоит ожидать в период с 24 по 25 октября. Но и 26 октября Солнце все еще будет сохранять свою активность.

Стоит отметить, что после всплеска в конце октября магнитосфера Земли успокоится и магнитных бурь не будет вплоть до начала второй декады ноября.

Об активности Солнца в этот период говорят данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Эксперты предупреждают, что особенно сильно влияние геомагнитной бури ощутят люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми недугами, а также с гипертонией. Им следует держать под рукой препараты, назначенные врачом.

На Украину обрушатся сразу две магнитные бури: как уберечься

Магнитные бури в октябре 2019 (фото: enuze.com)

Но и у здоровых людей в эти дни могут меняться самочувствие и настроение. Специалисты советуют в этот период придерживаться здорового образа жизни.

В дни магнитных бурь могут возникать сильные головные боли, апатия, слабость, сонливость или, наоборот - бессонница, головокружения.

Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, умеренная физическая активность, правильное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.

В Китае рухнул огромный метеорит: появилось яркое видео Ученые нашли на Земле кусок другой планеты: что об этом известно
Новости Украины метеоритмагнитная буря
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь