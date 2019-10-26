Свято 26 жовтня: що не можна робити сьогодні, прикмети та повір'я

Яке сьогодні свято. 26 жовтня християни вшановують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яку також називають Вратарниця або Привратниця. Чудотворна ікона зберігається в монастирі на Афоні в Греції. У народному календарі свято відоме як Банник або Банний день, і наші пращури отримали його у спадок ще від язичницьких часів. За традицією влаштовували обмивання та посиденьки, які були схожі із обрядами. Також існували певні суворі правила, а порушників, за повір'ями, чекало лихо та нещастя.

Православні 26 жовтня ходять до церкви, де священики служать спеціальні молебні та читають молитви, присвячені образу Богородиці. Віруючі просять у Діви Марії заступництва, здоров'я, милосердя і відпущення гріхів.

Згідно з переказами, в IX столітті Іверська ікона зберігалася у вдови біля Нікеї. Під час царювання імператора Феофіла жінка намагалася врятувати образ від іконоборців та опустила в море. Через деякий час ченці Іверського монастиря побачили ікону у воді, яку підтримував вогненний стовп. Чернець Гавриїл пройшов по воді та приніс лик Богородиці в монастир, однак на наступний ранок вона опинилася в іншому місці. Образ повернули назад, але він все одно з'являвся біля брами. Звідси біля ікони назва Вратарниця або Привратниця.

26 жовтня православні вшановували чудотворну Іверську ікону Пресвятої Богородиці (Фото з відкритих джерел)

Ікона Пресвятої Діви стала берегинею Іверського монастиря. Вона прославилася різними чудесами, серед яких порятунок обителі від нашестя перського війська, не дозволяла входити у монастир людям зі злими помислами, рятувала від хвороб і голоду.

Крім 26 жовтня (за новим стилем) ікону шанують також і в інші дати: у вівторок Світлої седмиці - набуття первообраза в морі біля гори Афон та

25 лютого - перенесення списку Іверської ікони в монастир на Валдаї в 1656 році.

Традиції і заборони у Банний день:

На Банник люди влаштовували цілющі обмивання в лазнях, для цього ставили на полиці настої з різних трав. Вважалося, що так можна вилікувати від трясучки (епілепсії).

Вважалося, що хвороби виганяє банний дух, який необхідно було вшанувати в цей день. Для цього, заходячи до лазні, навіть знімали з шиї хрестик.

Так, заборонялося заходити до лазні вночі - вірили, що в цей час Банник купається сам. Дух уявляли як безтілесну істоту, що іноді ммгла з'явитися в образі собаки, кішки, зайця або жаби. Йому залишали на ніч воду, віник та мило.

На Банник за традицією влаштовували обмивання та посиденьки в лазнях (Фото: pixabay.com)

Також говорили, що "найкорисніший" час у лазні - на 3-й, 4-й та 7-й пар.

Не можна було залишати в лазні жодних ікон або образів, інакше Банник - банний домовик - міг прогніватися і нашкодити людині, кинути в неї камінь.

Додамо, що за традицією перед входом до лазні люди питали у Банника дозволу.

Головні прикмети на Банник: