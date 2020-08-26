ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Праздник 26 августа: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Среда 26 августа 2020 06:10
Праздник 26 августа: что нельзя делать сегодня, главные приметы
Праздник 26 августа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Сегодня верующие чтут память Максима Исповедника

Какой сегодня праздник. 26 августа православная церковь почитает память христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника. Он известен тем, что боролся против ереси.

Он родился в благородной верующей семье, которая крестила своего сына. Максим получил хорошее образование, которое позволило ему стать секретарем императора Ираклия.

В 630 году Максим оставил общественную деятельность и принял монашеский постриг. Хотя у Максима не было священного сана, и он был простым монахом, у него был большой авторитет в деле противодействия еретикам.

Что нельзя делать 26 августа

  • Сегодня нельзя ругаться и вступать в споры;
  • Нельзя подписывать контракты;
  • Не рекомендуют менять работу в этот день;
  • Также нельзя начинать новые проекты;
  • В этот день нельзя выполнять сельскохозяйственные работы.

Главные приметы на сегодня

  • Если сегодня над лесом видно парной туман, значит будет много грибов.
  • Если ветер дует тихо – это к теплой и сухой погоде. Если наоборот будет сильный ветер, то весь сентябрь будет дождливым.
  • Если 26 августа в лесу наблюдается много грибов, то в следующем году будет богатый урожай хлеба.
  • Если на сеновале сыреет сено, то будет дождь.
  • Если молодой месяц будет красного цвета, то стоит ожидать сырой погоды.
  • Если луна будет в кольце – это значит, что погода будет меняться.

Напомним, украинцам рассказали, какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года.

Ранее появился новый календарь выходных и праздничных дней в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь