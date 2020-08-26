Праздник 26 августа: что нельзя делать сегодня, главные приметы
Среда 26 августа 2020 06:10
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Праздник 26 августа (коллаж: РБК-Украина)
Сегодня верующие чтут память Максима Исповедника
Какой сегодня праздник. 26 августа православная церковь почитает память христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника. Он известен тем, что боролся против ереси.
Он родился в благородной верующей семье, которая крестила своего сына. Максим получил хорошее образование, которое позволило ему стать секретарем императора Ираклия.
В 630 году Максим оставил общественную деятельность и принял монашеский постриг. Хотя у Максима не было священного сана, и он был простым монахом, у него был большой авторитет в деле противодействия еретикам.
Что нельзя делать 26 августа
- Сегодня нельзя ругаться и вступать в споры;
- Нельзя подписывать контракты;
- Не рекомендуют менять работу в этот день;
- Также нельзя начинать новые проекты;
- В этот день нельзя выполнять сельскохозяйственные работы.
Главные приметы на сегодня
- Если сегодня над лесом видно парной туман, значит будет много грибов.
- Если ветер дует тихо – это к теплой и сухой погоде. Если наоборот будет сильный ветер, то весь сентябрь будет дождливым.
- Если 26 августа в лесу наблюдается много грибов, то в следующем году будет богатый урожай хлеба.
- Если на сеновале сыреет сено, то будет дождь.
- Если молодой месяц будет красного цвета, то стоит ожидать сырой погоды.
- Если луна будет в кольце – это значит, что погода будет меняться.
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