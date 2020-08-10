Выходные и праздничные дни в 2021 году: появился новый календарь

Календарь переноса праздников на 2021 год (Фото: pixabay.com)

В 2021 году украинцы смогут получить затяжные выходные три раза

В Кабинете министров Украины подготовили проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2021 году". Его отправили для согласования в Федерацию профсоюзов.

Перенос праздничных и выходных дней предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования важных дат в Украине – Рождество Христово 7 января, Дня независимости Украины 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября. Проект графика разместили на сайте Федерации профсоюзов.

Согласно документу, в Украине предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, такие рабочие дни:

Пятницу 8 января – на субботу 16 января, таким образом украинцы будут отдыхать 7, 8, 9 и 10 января.

Понедельник 23 августа – на субботу 28 августа, выходными днями станут 21, 22, 23 и 24 августа.

Пятницу 15 октября на субботу 23 октября, выходными днями станут 14, 15, 16 и 17 октября.

Режим работы банков и их учреждений в праздничные и выходные дни будет определять Национальный банк Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине появятся новые государственные праздники и сообщили, когда будем их отмечать.

А также рассказывали о том, что украинцы получат в августе 2020 года дополнительные выходные дни.