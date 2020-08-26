Свято 26 серпня: що не можна робити сьогодні, головні прикмети
Середа 26 серпня 2020 06:10
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Свято 26 серпня (колаж: РБК-Україна)
Сьогодні віруючі вшановують пам'ять Максима Сповідника
Яке сьогодні свято. 26 серпня православна церква вшановує пам'ять християнського ченця, філософа і богослова Максима Сповідника. Він відомий тим, що боровся проти єресі.
Він народився в шляхетній родині, яка вірила в Бога і хрестила свого сина. Максим отримав хорошу освіту, яка дозволило йому стати першим секретарем імператора Іраклія.
В 630 році Максим залишив громадську діяльність і прийняв чернечий постриг. Хоча у Максима не було священного чина, і він був простим ченцем, мав великий авторитет у справі протидії єретикам.
Що не можна робити 26 серпня
- Сьогодні не можна лаятися і вступати в суперечки;
- Не можна підписувати контракти;
- Не рекомендують міняти роботу в цей день;
- Також не можна починати нові проєкти;
- В цей день не можна виконувати сільськогосподарські роботи.
Головні прикмети на сьогодні
- Якщо сьогодні над лісом видно парний туман, значить буде багато грибів.
- Якщо вітер дме тихо – це до теплої і сухої погоди. Якщо навпаки буде сильний вітер, то весь вересень буде дощовим.
- Якщо 26 серпня в лісі спостерігається багато грибів, то в наступному році буде багатий урожай хліба.
- Якщо на сіннику сиріє сіно, то буде дощ.
- Якщо молодий місяць буде червоного кольору, то варто очікувати сирої погоди.
- Якщо місяць буде в кільці – це означає, що погода буде змінюватися.
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