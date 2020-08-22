Выходные дни и праздники в сентябре 2020: сколько будем отдыхать

Выходные и праздничные дни в сентябре 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Украинцам рассказали, какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года

В сентябре у украинцев не будет дополнительных выходных дней и для отдыха будут только традиционные субботы и воскресенья. Общее количество рабочих дней в сентябре 2020 года – 22, а выходных будет всего 8 дней. Однако в первом осеннем месяце будет много интересных праздников и памятных дат.

1 сентября – День знаний

2 сентября – День окончания Второй мировой войны, День нотариата.

5 сентября – Международный день благотворительности

6 сентября – День предпринимателя

8 сентября – Международный день грамотности, День солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

12 сентября – День программиста, День украинского кино, День физкультуры и спорта.

13 сентября – День танкиста, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День памяти жертв фашизма.

15 сентября – Международный день демократии.

16 сентября – Международный день озонового слоя, День HR-менеджера.

17 сентября – День спасателя Украины

19 сентября – День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора, День рождения смайлика.

18-20 сентября – Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год)

20 сентября – Всемирный день отца, День рекрутера, День работников леса.

21 сентября – Международный день мира, Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, День осеннего равноденствия.

24 сентября – Всемирный день моря.

26 сентября – Европейски день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции.

27 сентября – Всемирный день туризма, День машиностроителя, Международный день глухих, День воспитателя и дошкольных работников, Воздвижение креста Господня.

28 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, Всемирный день сердца, День отоларинголога, Всемирный день борьбы против бешенства.

30 сентября – День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как будут переносить праздники в Украине в 2021 году.