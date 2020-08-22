Выходные дни и праздники в сентябре 2020: сколько будем отдыхать

Украинцам рассказали, какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года
В сентябре у украинцев не будет дополнительных выходных дней и для отдыха будут только традиционные субботы и воскресенья. Общее количество рабочих дней в сентябре 2020 года – 22, а выходных будет всего 8 дней. Однако в первом осеннем месяце будет много интересных праздников и памятных дат.
1 сентября – День знаний
2 сентября – День окончания Второй мировой войны, День нотариата.
5 сентября – Международный день благотворительности
6 сентября – День предпринимателя
8 сентября – Международный день грамотности, День солидарности журналистов.
9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
12 сентября – День программиста, День украинского кино, День физкультуры и спорта.
13 сентября – День танкиста, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День памяти жертв фашизма.
15 сентября – Международный день демократии.
16 сентября – Международный день озонового слоя, День HR-менеджера.
17 сентября – День спасателя Украины
19 сентября – День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора, День рождения смайлика.
18-20 сентября – Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год)
20 сентября – Всемирный день отца, День рекрутера, День работников леса.
21 сентября – Международный день мира, Рождество Пресвятой Богородицы.
22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, День осеннего равноденствия.
24 сентября – Всемирный день моря.
26 сентября – Европейски день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции.
27 сентября – Всемирный день туризма, День машиностроителя, Международный день глухих, День воспитателя и дошкольных работников, Воздвижение креста Господня.
28 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, Всемирный день сердца, День отоларинголога, Всемирный день борьбы против бешенства.
30 сентября – День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как будут переносить праздники в Украине в 2021 году.