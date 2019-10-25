Праздник 25 октября: все приметы и поверья, что нельзя делать сегодня

Какой сегодня праздник. 25 октября христиане чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за христианскую веру в III веке при императорах Диоклетиане и Максимиане. В народе праздник называли Пров или Андрон Звездочет, и на дату обычно судили по звездам о погоде и про будущий урожай. В этот день бытовали особые обряды и строгие запреты, которые нельзя было нарушать.

Согласно церковным предания, мученик Андроник был сыном знатного ефесского гражданина, Тарах был римским воином, уроженцем Клавдиополя в Сирии, а Прон - фракиянин из Пергии Памфилийской. Всех троих схватили в Тарсе Киликийском в 304 году и подвергли жестоким истязаниям, так как христиане не желали поклониться и принести жертвы языческим кумирам. Святых бросили на растерзание диким хищникам, однако звери не тронули никого из них. Тогда мучеников закололи и разрубили мечами.

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник. Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 год. Ватиканская библиотека. Рим (Фото из открытых источников)

Традиции, поверья и запреты:

Наши предки на праздник Андрон Звездочет обычно молили святого о здоровье и долгой жизни - в народном восприятии падающая звезда ассоциировалась со смертью и гибелью.

Бытовала поговорка, что Андрон способен достать небо шестом и почерпнуть совком звезды.

До полуночи селяне следили за небом и рассматривали звезды, чтобы угадать, какую ждать погоду. Яркие сулили морозы, тусклые обещали оттепель, а мигающие говорили о скорой перемене погоды.

На Андрона Звездочета по звездам предсказывали погоду (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Самым строгим запретом в этот праздник считался смех и веселье - суеверные верили, что легкомысленных нарушителей ждало суровое наказание и муки.

Также нельзя было на Пров или Андрона Звездочета ругаться и ссориться, обижать других, иначе не будет никакого счастья.

Мученики Пров, Тарах и Андроник. Фреска церкви Благовещения. Грачаница. Косово. Сербия. 1318 год (Фото: pravicon.com)

Когда приходили гости и стучали в дверь, то запрещалось спрашивать "кто там", так как вместе с ними в дом может зайти беда. Не редко хозяева завязывали веревочку на дверной ручке или калитке и произносили заговор от несчастья.

В селах на Пров продолжали молотьбу, и на столах самыми частыми блюдами были каши (пшенная, ячменная), которые приправляли салом или маслом, и даже вареньем.

Праздник в честь святого мученика Андроника в народе получил название Андрон Звездочет (Фото из открытых источников)

Главные приметы в день Андрона Звездочета: