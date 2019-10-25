Свято 25 жовтня: всі прикмети та повір'я, що не можна робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 25 жовтня християни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, які постраждали за християнську віру в III столітті за імператорів Діоклетіана і Максиміана. У народі свято називали Пров або Андрон Звіздар, і на дату зазвичай судили по зірках про погоду і про майбутній урожай. В цей день існували особливі обряди і суворі заборони, які не можна було порушувати.

Згідно із церковними переказами, мученик Андронік був сином знатного ефеського громадянина, Тарах був римським воїном, уродженцем Клавдіополя в Сирії, а Прон - фракіянин з Пергії Памфілійської. Всіх трьох схопили в Тарсі Кілікійському в 304 році та піддали жорстоким катуванням, бо християни не бажали поклонитися і принести жертви язичницьким божкам. Святих кинули на розтерзання диким хижакам, однак звірі не чіпали нікого з них. Тоді мучеників закололи і розрубали мечами.

Святі мученики Пров, Тарах та Андронік. Мініатюра Минология Василя II. Константинополь. 985 рік. Ватиканська бібліотека. Рим (Фото з відкритих джерел)

Традиції, повір'я та заборони:

Наші пращури на свято Андрон Звіздар зазвичай молили святого про здоров'я і довге життя - в народному сприйнятті падаюча зірка асоціювалася зі смертю та загибеллю.

Побутувала приказка, що Андрон здатний дістати небо жердиною та почерпнути совком зірки.

До півночі селяни стежили за небом і розглядали зірки, щоб вгадати, на яку чекати погоду. Яскраві віщували морози, тьмяні обіцяли відлигу, а миготливі говорили про швидку зміну погоди.

На Андрона Звіздаря по зірках передбачали погоду (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Найсуворішою забороною в це свято вважався сміх та веселощі - забобонні вірили, що легковажних порушників чекало суворе покарання і муки.

Також не можна було на Пров або Андрона Звіздаря лаятися і сваритися, кривдити інших, інакше не буде ніякого щастя.

Мученики Пров, Тарах та Андронік. Фреска церкви Благовіщення. Грачаніца. Косово. Сербія. 1318 рік (Фото: pravicon.com)

Коли приходили гості та стукали в двері, то заборонялося питати "хто там", бо разом з ними до хати може зайти біда. Не рідко господарі зав'язували стрічку на дверній ручці або хвіртці й промовляли заговор від нещастя.

У селах на Пров продовжували молотьбу, і на столах найчастішими стравами були каші (пшоняна, ячмінна), які приправляли салом або олією чи навіть варенням.

Свято на честь святого мученика Андроніка в народі отримало назву Андрон Звіздар (Фото з відкритих джерел)

Головні прикмети в день Андрона Звіздаря: