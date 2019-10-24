ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холода и дожди: украинцев предупредили о скорой непогоде

STYLERЖизнь    24.10.2019 - 11:30
Холода и дожди: украинцев предупредили о скорой непогоде
Дожди осенью в Украине (Иллюстративное фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Погодные условия сейчас определяет антициклон Nicola над Украиной

Погода в Украине в пятницу, 25 октября, в большинстве областей ожидается без осадков, будет слабый южный ветер, прогнозируются туманы. Такие погодные условия определяет антициклон Nicola, который образовался над нашей страной. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В среднем по Украине температура воздуха ближайшей ночью составит +5... +11 градусов, а в дневное время завтра ожидается от ​​+14 до +19 градусов. В западных областях будет теплее всего - в этих регионах столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

В столице 25 октября также будет антициклональний характер погоды. В Киеве малая вероятность дождей, будут туманы. Температура воздуха в течение дня составит около +15... +17 градусов.

Холода и дожди: украинцев предупредили о скорой непогоде

Погода в Украине в октябре 2019 (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Эксперт отметила, что циклон Vlad возле Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы "отсекли и изолировали" антициклональная полосу. В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной, которые определяют сухую и маловетреную погоду. Уже 25 октября они оттолкнут циклоны южнее и севернее, в результате чего над конинентальной Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления.

По словам синоптика, к концу недели погода существенно не изменится.

Выходные должны стать последними теплыми днями в октябрьско-ноябрьской перспективе, и после этого заметно похолодает.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, уже с 27 октября начнется сезон холодных дождей.

Холода и дожди: украинцев предупредили о скорой непогоде

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик сообщила о последних теплых выходных осени Необычный туман в Киеве сняли с дрона: фантастическое видео
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь