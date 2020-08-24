Праздник 24 августа: что запрещено делать, главные приметы дня

Какой сегодня праздник. 24 августа в Украине отмечается День независимости. Также сегодня православные верующие чтят память христианского святого Евпла (Евпатия).

Он жил на Сицилии, и служил при храме небольшого города Катания. Евпатий пострадал за веру во времена правления императоров Максимиана и Диоклетиана. Сначала его пытали, а потом казнили.

Также, 24 августа, люди вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, которые в XI веке трудились в Ближних пещерах Киева. Когда верующие молятся этим святым, то просят избавления от алчности, от жадности к деньгам и от скупости сердца.

Что нельзя делать в этот день

Лучше не гулять в одиночестве, особенно после того, как зайдет солнце;

Нельзя ходить в лес;

Сегодня также нельзя купаться в отрытых водоемах;

Нельзя переедать, поскольку продолжается Успенский пост.

В этот день также запрещено употреблять алкоголь и устраивать безудержное веселье;

Не нужно жаловаться сегодня на судьбу;

Также в этот день не стоит лениться и думать о своих страхах.

Главные приметы 24 августа

Если сегодня прекращает дуть ветер, который был несколько дней, то в скором времени будет хорошая погода.

Если во время восхода солнца пройдет дождь, то ненастье будет несколько дней.

Если утром над водоемами будет туман, значит будут несколько похожих дней.

Если 24 августа выпадает на новолуние и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.

Напомним, украинцам рассказали, какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года.

Ранее была обнародована карта перекрытия центра Киева на День независимости.