Праздник 24 августа: что запрещено делать, главные приметы дня

24 августа верующие чтят память Евпатия Коловрата
Какой сегодня праздник. 24 августа в Украине отмечается День независимости. Также сегодня православные верующие чтят память христианского святого Евпла (Евпатия).
Он жил на Сицилии, и служил при храме небольшого города Катания. Евпатий пострадал за веру во времена правления императоров Максимиана и Диоклетиана. Сначала его пытали, а потом казнили.
Также, 24 августа, люди вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, которые в XI веке трудились в Ближних пещерах Киева. Когда верующие молятся этим святым, то просят избавления от алчности, от жадности к деньгам и от скупости сердца.
Напомним, украинцам рассказали, какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года.
Ранее была обнародована карта перекрытия центра Киева на День независимости.