Обнародована карта перекрытия центра Киева на День независимости
Киев, Воскресенье 23 августа 2020 15:30
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Фото: Марш защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Улицы начнут перекрывать с 16 часов 23 августа
В центральной части Киева 23-24 августа временно закроют движение транспорта. Ограничения связаны с празднованием 29-й годовщины независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.
В частности, движение ограничат на следующих улицах:
- улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);
- Михайловская площадь;
- улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
- улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
- улица А. Тарасовой;
- улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);
- улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);
- Софийская площадь;
- Рыльский переулок;
- улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);
- улица Десятинная.
Также 24 августа с 08:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:
- часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко);
- бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
- ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
- Владимирский проезд;
- ул. Костельная;
- ул. Прорезная;
- ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
- Бессарабская площадь;
- ул. Крещатик (на отрезке от Европейской площади до пл. Бессарабской);
- Европейская площадь;
- Владимирский спуск (на участке от Почтовой площади до Европейской площади);
- ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).
Напомним, в Украине 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины, в связи с чем правоохранители и спасатели вышли на усиленный вариант несения службы.
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.