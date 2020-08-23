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Обнародована карта перекрытия центра Киева на День независимости

Киев, Воскресенье 23 августа 2020 15:30
Обнародована карта перекрытия центра Киева на День независимости
Фото: Марш защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Улицы начнут перекрывать с 16 часов 23 августа

В центральной части Киева 23-24 августа временно закроют движение транспорта. Ограничения связаны с празднованием 29-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Обнародована карта перекрытия центра Киева на День независимости

Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.

В частности, движение ограничат на следующих улицах:

  • улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);
  • Михайловская площадь;
  • улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
  • улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
  • улица А. Тарасовой;
  • улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);
  • улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);
  • Софийская площадь;
  • Рыльский переулок;
  • улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);
  • улица Десятинная.

Также 24 августа с 08:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:

  • часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко);
  • бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
  • ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
  • Владимирский проезд;
  • ул. Костельная;
  • ул. Прорезная;
  • ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
  • Бессарабская площадь;
  • ул. Крещатик (на отрезке от Европейской площади до пл. Бессарабской);
  • Европейская площадь;
  • Владимирский спуск (на участке от Почтовой площади до Европейской площади);
  • ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

Напомним, в Украине 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины, в связи с чем правоохранители и спасатели вышли на усиленный вариант несения службы.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.

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