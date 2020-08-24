Свято 24 серпня: що заборонено робити, головні прикмети дня

24 серпня віруючі вшановують пам'ять Евпатия Коловрата
Яке сьогодні свято. 24 серпня в Україні відзначається День незалежності. Також сьогодні православні віряни вшановують пам'ять християнського святого Евпла (Евпатія).
Він жив на Сицилії, і служив при храмі невеликого міста Катанія. Евпатій постраждав за віру в часи правління імператорів Максиміана і Діоклетіана. Спочатку його піддали тортурам, а потім стратили.
Також, 24 серпня, люди згадують преподобномучеників Феодора і Василія Печерських, які у XI столітті працювали в Ближніх печерах Києва. Коли віряни моляться цим святим, то просять позбавлення від жадібності, жадібності до грошей і від скупості серця.
Нагадаємо, українцям розповіли, які свята будуть відзначатися у вересні 2020 року.
Раніше була оприлюднена карта перекриття центру Києва на День незалежності.