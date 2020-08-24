Свято 24 серпня: що заборонено робити, головні прикмети дня

Яке сьогодні свято. 24 серпня в Україні відзначається День незалежності. Також сьогодні православні віряни вшановують пам'ять християнського святого Евпла (Евпатія).

Він жив на Сицилії, і служив при храмі невеликого міста Катанія. Евпатій постраждав за віру в часи правління імператорів Максиміана і Діоклетіана. Спочатку його піддали тортурам, а потім стратили.

Також, 24 серпня, люди згадують преподобномучеників Феодора і Василія Печерських, які у XI столітті працювали в Ближніх печерах Києва. Коли віряни моляться цим святим, то просять позбавлення від жадібності, жадібності до грошей і від скупості серця.

Що не можна робити в цей день

Краще не гуляти наодинці, особливо після того, як зайде сонце;

Не можна ходити в ліс;

Сьогодні також не можна купатися у відкритих водоймах;

Не можна переїдати, оскільки триває Успенський піст.

У цей день також заборонено вживати алкоголь і влаштовувати нестримні веселощі;

Не потрібно скаржитися сьогодні на долю;

Також у цей день не варто лінуватися і думати про свої страхи.

Головні прикмети 24 серпня

Якщо сьогодні припиняє дути вітер, який був кілька днів, то незабаром буде гарна погода.

Якщо під час сходу сонця пройде дощ, то буде негода кілька днів.

Якщо вранці над водоймами буде туман, значить будуть кілька схожих днів.

Якщо 24 серпня випадає на новий місяць і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.

Нагадаємо, українцям розповіли, які свята будуть відзначатися у вересні 2020 року.

Раніше була оприлюднена карта перекриття центру Києва на День незалежності.