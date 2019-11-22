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Праздник 22 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 06:02
Праздник 22 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы
22 ноября 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

22 ноября православные христиане чтят память преподобной Матроны

Какой сегодня праздник. 22 ноября верующие почитают память преподобной Матроны, которая жила в Константинополе в V веке. Она оставила свою семью и начала служить Богу. Чтобы муж ее не нашел Матрона пошла в мужской монастырь.

Когда Матрона была юной девушкой, то родители заставили ее выйти замуж за состоятельного человека. Вскоре она родила дочь, но потом поняла, что ее истинное предназначение – это служить Богу.

Она отдала свою дочь на воспитание, а сама переоделась в мужскую одежду, состригла волосы и в монастыре представилась евнухом.

Праздник 22 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

В народе считается, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах, поэтому 22 ноября часто бывает ветреная погода. В былые времена было принято делать подаяния всем нуждающимся. В этот день люди также перебирали свою теплую одежду, чтобы выбрать, что надеть зимой.

Народные приметы 22 ноября

  • Если с утра видно иней, то в следующем году будет хороший урожай овса;
  • Если пошел дождь, значит будет урожай пшеницы;
  • Если в этот день будет снегопад, значит непогода затянется еще на месяц;
  • Если иней покроет деревья, то скоро придут сильные морозы;
  • Если будет туман, то в ближайшие дни начнется оттепель;
  • Если утки все еще плавают в водоемах и не улетают даже в холодную погоду, то тепло сохранится еще долго;
  • Если гуси вышли на лед, значит будет потепление;
  • Если сон приснился на Матрону, то он сбудеться на следующий день в полдень.

Что нельзя делать в этот день

Не отдавайте никому сегодня свою старую не постиранную одежду, потому что можете отдать свое счастье в чужие руки.

Старайтесь ни с кем не ссориться. Будьте дружелюбны и приветливы.

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