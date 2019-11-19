На Украину обрушится мощная магнитная буря: как защитить себя

Магнитная буря в ноябре (фото: коллаж РБК-Украина)

Магнитная буря – причина смены настроения, конфликтов и проблем со здоровьем

В ближайшие дни ожидается самая сильная магнитная буря в ноябре. Геомагнитные колебания начнут нарастать с завтрашнего дня, 20 ноября. При этом в четверг, 21 ноября, магнитная буря будет держаться на уровне G1. Об этом сообщает Сегодня.

После 21 ноября влияние Солнца начнет уменьшаться, и уже 23 ноября геомагнитная обстановка будет на нормальном уровне. Особо внимательными нужно быть людям, у которых повышенная метеозависимость и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Магнитная буря в ноябре (фото: pxhere.com)

Магнитные бури в ноябре 2019 года

Незначительные магнитные бури возможны 23 и 24 ноября.

Серьезные магнитные бури ожидаются 20, 21 и 22 ноября.

Как защититься от магнитных бурь

Во время магнитных колебаний разболеться голова даже может у абсолютно здорового человека. Кроме того, может появится усталость, недомогание, а также не редко бывает ухудшение настроения.

Но есть и люди, которые сильно восприимчивы к магнитным бурям, и они могут ощущать на себе даже незначительные всплески Солнца. У таких людей могут обостриться хронические заболевания, повыситься давление и появиться беспокойства и страхи.

Чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь, специалисты советуют не нагружать свой организм сильной физической работой. Вместо этого лучше больше отдыхать и стараться избегать стрессовых ситуаций, а также правильно питаться.

Если вы запланировали в дни магнитных бурь поездки, то обязательно возьмите с собой все необходимые лекарства.