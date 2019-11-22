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Свято 22 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    22.11.2019 - 06:02
Свято 22 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети
22 листопада 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

22 листопада православні християни вшановують пам'ять преподобної Матрони

Яке сьогодні свято. 22 листопада віруючі вшановують пам'ять преподобної Матрони, яка жила в Константинополі в V столітті. Вона залишила свою сім'ю і почала служити Богу. Щоб чоловік її не знайшов Матрона пішла в чоловічий монастир.

Коли Матрона була юною дівчиною, то батьки змусили її вийти заміж за заможного чоловіка. Незабаром вона народила дочку, але потім зрозуміла, що її справжнє призначення – служити Богу.

Вона віддала свою дочку на виховання, а сама переодяглася в чоловічий одяг, зістригла волосся і в монастирі представилася євнухом.

Свято 22 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

У народі вважається, що Матрона зиму ставить на ноги на небесах, тому 22 листопада часто буває вітряна погода. У минулі часи було прийнято робити милостині всім нужденним. У цей день люди також перебирали свій теплий одяг, щоб вибрати, що одягти взимку.

Народні прикмети 22 листопада

  • Якщо з ранку видно іній, то наступного року буде добрий урожай вівса;
  • Якщо пішов дощ, значить буде урожай пшениці;
  • Якщо у цей день буде снігопад, значить негода затягнеться ще на місяць;
  • Якщо іній покриє дерева, то скоро прийдуть сильні морози;
  • Якщо буде туман, то в найближчі дні почнеться відлига;
  • Якщо качки все ще плавають у водоймах і не відлітають навіть в холодну погоду, то тепло збережеться ще довго;
  • Якщо гуси вийшли на лід, значить буде потепління;
  • Якщо сон приснився на Матрону, то він справдиться на наступний день опівдні.

Що не можна робити в цей день

Не віддавайте нікому сьогодні свій старий не випраний одяг, тому що можете віддати своє щастя в чужі руки.

Намагайтеся ні з ким не сваритися. Будьте доброзичливі і привітні.

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