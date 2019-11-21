Праздник 21 ноября: что нельзя делать сегодня, все приметы

21 ноября 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

21 ноября православные христиане чтят память архангела Михаила

Какой сегодня праздник. 21 ноября верующие почитают в молитвах архангела Михаила, который согласно Писанию, пронзил копьем падшего ангела, сатану. Михаил также дал Моисею священную скрижаль, чтобы он вел еврейский народ.

Празднование Михайлова дня связано с чудом, которое произошло в IV веке. Был храм, который построили во имя Архистратига Михаила в благодарность за исцеление немой девочки. Вблизи храма протекал целебный источник.

Архангел Михаил пришел во сне к отцу девочки и сказал, что если он хочет, чтобы его дочь смогла говорить, то ей необходимо выпить воды из источника. Девочка выпила воду и обрела дар речи. Родители ребенка в благодарность возвели храм в память об этом чуде.

Архангел Михаил и его деяния (фото: wikipedia.org)

Ранее люди обычно на Михаила накрывали пышные столы и отмечали праздник вместе со своими семьями. Иногда гуляния продолжались до 7 дней. Это объясняется тем, что вскоре после праздника начинался Рождественский пост, и люди хотели наесться.

21 ноября люди начинали с утренней службы в церкви, ставили свечку и обращались к Михаилу с просьбой. В этот день также задабривали дворового – младшего брата домового.

Приметы 21 ноября

Если с утра появился иней, то зима будет снежной;

Если утром наблюдается туман, то будет оттепель;

Если день будет ясным, то скоро придут сильные морозы;

Если идет мокрый снег, то весна будет дождливой;

Если на деревьях осталось мало шишек, но на дубе много желудей, то зима будет теплой.

Что нельзя делать в этот день

Выполнять тяжелую работу;

Рубить топором, резать ножом и ткать;

Ссориться и повышать голос;

Делать работу с корыстью для себя.