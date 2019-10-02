Праздник 2 октября: что сегодня нельзя делать, все приметы

Какой сегодня праздник. 2 октября православные чествуют святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Киликийского (Пустынника). В народе этот праздник также имеет название Пчелиная девятина, и посвящался подготовке ульев к зиме. В эту дату наши предки соблюдали древние обычаи и традиции, чтобы обеспечить крепкое здоровье и достаток в доме, а также придерживались ряда правил, чтобы не навлечь на себя беду.

Как гласят церковные предания, Трофим пострадал за христианскую веру во время царствования римского императора Проба в III веке. А Зосима столетием позже прославился как отшельник, который ушел от языческих городов и поселился в пустыне, где его оберегали дикие звери. Правитель приказал истязать праведника и требовал отречься от Бога, а солдаты заявили, что сами примут христианство, если животные придут его защитить. После молитвы Пустынника появился лев, и святого в страхе отпустили. Сразу после этого Зосима скончался.

2 октября христиане чествуют память святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Киликийского (Фото из открытых источников)

Мученика в народе считали покровителем животных. 2 октября "братьям меньшим" ни в коем случае нельзя было причинять боль или обижать их, иначе можно было разгневать Высшие силы и в будущем самому травмироваться.

На Трофимов день бытовал важный обряд - с самого утра отведать мед с теплой водой. Верили, что если этого не сделать, то осенние холода и зимние морозы подкосят здоровье человека и он может слечь с болезнями.

Чтобы здоровье было крепким, на столе дома обязательно должны быть блюда с медом. Хозяйки в этот день пекли на нем калачи и пряники и приговаривали, чтобы зима была такая же сладкая, как и праздник сегодня.

В день Трофима и Зосимы мед считали особенно целебным (Иллюстративное фото: pixabay.com)

К заходу солнча молодые люди собирались вместе и устраивали веселые вечеринки, на которых выбирали себе суженых и невест. Девушки гадали на любимого и даже могли приворожить парня. Верным способом влюбить в себя человека считали пристальный взгляд в глаза своему избраннику.

Также существовало поверье, что если весь день оставаться дома и никуда не выходить, то можно прозевать любовь и надолго остаться без пары.

Главные приметы на Трофима и Зосиму:

Если в этот день ветер дует с юга, значит следующий год принесет хороший урожай озимого хлеба;

Если пчелы в Трофимов день залепляют отверстия в улье, то ждали холодную и снежную зиму;

Если 2 октября не угостить малоимущего медом, то отвернется удача на весь год.

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