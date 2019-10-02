Свято 2 жовтня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 2 жовтня православні вшановують святих мучеників Трохима Синадського і Зосима Кілікії (Пустельника). У народі це свято також має назву Бджолина дев'ятина, і присвячується підготовці вуликів до зими. В цю дату наші пращури дотримувалися стародавніх звичаїв та традиції, щоб забезпечити міцне здоров'я та достаток у хаті, а також не порушували низку правил, щоб не накликати на себе біду.

Як свідчать церковні перекази, Трохим постраждав за християнську віру під час царювання римського імператора Проба в III столітті. А Зосима сторіччям пізніше прославився як відлюдник, який пішов від язичницьких міст та оселився у пустелі, де його оберігали дикі звірі. Правитель наказав катувати праведника і вимагав зректися Бога, а солдати заявили, що самі приймуть християнство, якщо тварини прийдуть його захистити. Після молитви Пустельника з'явився лев, і святого в страху відпустили. Відразу після цього Зосима помер.

2 жовтня християни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима Синадського та Зосими Кілікії (Фото з відкритих джерел)

Мученика в народі вважали покровителем тварин. 2 жовтня "братам меншим" в жодному разі не можна було завдавати болю або ображати їх, інакше можна було розгнівати Вищі сили і в майбутньому самому травмуватися.

На Трохимів день побутував важливий обряд - з самого ранку покуштувати мед з теплою водою. Вірили, що якщо цього не зробити, то осінні холоди і зимові морози підкосять здоров'я людини і вона може злягти з хворобами.

Щоб здоров'я було міцним, на столі вдома обов'язково повинні бути страви з медом. Господині в цей день пекли на ньому калачі та пряники і примовляли, щоб зима була така ж солодка, як і свято сьогодні.

У день Трохима і Зосими мед вважали особливо цілющим (Ілюстративне фото: pixabay.com)

До заходу солнча молоді люди збиралися разом і влаштовували веселі вечорниці, на яких вибирали собі наречених. Дівчата ворожили на коханого і навіть могли приворожити хлопця. Вірним способом закохати в себе людину вважали пильний погляд в очі своєму обранцеві.

Також існувало повір'я, що якщо весь день сидіти вдома і нікуди не виходити, то можна прогавити кохання і надовго залишитися без пари.

Головні прикмети на Трохима і Зосиму:

Якщо в цей день вітер дме з півдня, то наступний рік принесе хороший урожай озимого хліба;

Якщо бджоли в Трохимів день заліплюють отвори у вулику, то чекали на холодну й сніжну зиму;

Якщо 2 жовтня не пригостити жебрака медом, то відвернеться успіх на весь рік.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки всього вихідних днів буде в українців у жовтні 2019 року.