ru
ua

Праздник 2 ноября: что нельзя делать сегодня, все приметы

Новости » Жизнь   

2 ноября христиане почитали память Артемия Антиохийского

Какой сегодня праздник. 2 ноября христиане чтят память святого Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке и известен как христианский святой. В предании говорится о том, что Артемий был военачальником во времена правления императора Константина Великого.

Благодаря своей доблестной службе он стал наместником Египта. После смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который причастен к гонениям сторонников христианской веры.

Артемий Антиохийский (фото из открытых источников)

Народные приметы 2 ноября

  • Если волки воют недалеко от деревни, то зима будет голодная и летом не будет родить;
  • Если утром деревья в лесу покрыты инеем, то будет плохой урожай;
  • Если волки в этот день воют – это означает, что будут морозы. Если волки воют стаями, то будет голод.
  • На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше.

Сказочно повезет: астрологи назвали счастливчиков ноября

Кто родился в этот день

В 1734 году родился Даниэль Бун, американский охотник-первопроходец.

В 1847 году на свет появился Жорж Сорель, французский социальный философ.

В 1893 году родилась Елена Булгакова, третья жена известного писателя Михаила Булгакова, роман которого "Мастер и Маргарита" принес ему мировую известность.

В 1938 году родилась София Греческая, королева Испании.

В 1966 году родился Дэвид Швиммер, американский актер и кинорежиссер.

В Одессе снесли маршала Жукова, который ненавидел украинцев (видео) Стыдно за президента: обращение Янины Соколовой к Зеленскому подорвало сеть (видео)
Читать все новости