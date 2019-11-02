Свято 2 листопада: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 2 листопада християни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського. Він жив в IV столітті і відомий як християнський святий. В переказі йдеться про те, що Артемій був воєначальником у часи правління імператора Костянтина Великого.

Завдяки своїй доблесній службі він став намісником Єгипту. Після смерті імператора до влади прийшов Юліан Відступник, який причетний до утисків прихильників християнської віри.

Артемій Антіохійський (фото з відкритих джерел)

Народні прикмети 2 листопада

Якщо вовки виють недалеко від села, то зима буде голодна і влітку не буде родити;

Якщо вранці дерева в лісі вкриті інеєм, то буде поганий урожай;

Якщо вовки в цей день виють – це означає, що будуть морози. Якщо вовки виють зграями, то буде голод.

На Артемія капусту рубають, солять, тиснуть і мнуть, щоб соку дала побільше.

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Хто народився в цей день

У 1734 році народився Даніель Бун, американський мисливець-першопроходець.

У 1847 році на світ з'явився Жорж Сорель, французький соціальний філософ.

У 1893 році народилася Олена Булгакова, третя дружина відомого письменника Михайла Булгакова, роман якого "Майстер і Маргарита" приніс йому світову популярність.

У 1938 році народилася Софія Грецька, королева Іспанії.

У 1966 році народився Девід Швіммер, американський актор і кінорежисер.