Сказочно повезет: астрологи назвали счастливчиков ноября

Гороскоп на ноябрь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ожидает удача в ноябре

Ноябрь 2019 года для большинства знаков Зодиака станет позитивным месяцем, хотя и немного спонтанным, и хлопотным. Астрологи назвали самых главных счастливчиков последнего месяца осени согласно раскладу карт Таро.

Тельцы

У представителей этого знака начало месяца будет очень активным и важно с первых чисел включиться в активную и честную игру, чтобы к середине месяца получить первые позитивные результаты. Все ситуации надлежит оценивать объективно и относится к ним непредвзято.

Важно также в это период не изменять своим принципам и моралям. Тельцам в ноябре предстоит сделать серьезный выбор, который станет началом нового витка жизни – это может касаться личной жизни и стоит внимательно отнестись к тому, что происходит вокруг.

Львы

Львам карты предсказывают насыщенный месяц, в котором стоит применить сообразительность, находчивость и творческие способности. Все проблемы будут решаться с легкостью, а в середине месяца Львов ждет непростой выбор, который не стоит делать наспех. Нужно взвесить все плюсы и минусы, чтобы принять решение, так как от решения зависит будущее. В конце месяца ожидаются непредвиденные и резкие перемены, которых не стоит пугаться, так как они принесут что-то новое.

Рыбы

Начало ноября у Рыб станет весьма удачным, и представители этого знака почувствуют развитие ситуации, но не резкое, а плавное. Рыбам стоит сохранять спокойствие и не влиять на ход событий – такое поведение убережет их от неприятностей. Середина месяца будет удачной и спокойной.

Также придет понимание, что нужно сделать для исполнения желаний. В этом помогут близкие друзья и оптимистический настрой. Конец месяца будет ровным и приятным, но астрологи рекомендуют Рыбам обращать внимания на знаки, которые будет подавать судьба.