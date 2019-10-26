Второе бабье лето: синоптик удивил прогнозом на ноябрь

Погода в Украине в ноябре 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Синоптик прогнозирует теплую погоду в первой половине ноября

Погода в Украине в ноябре будет относительно теплой. Начало последнего месяца осени ожидается погожим, хотя будет сопровождаться небольшими осадками. Настоящие морозы начнутся во вторую декаду ноября. Детальный прогноз на следующий месяц дал в интервью "Фактам" народный синоптик Владимир Деркач.

Температура воздуха на протяжении первой декады ноября и днем и ночью будет плюсовой. Приход серьезных осадков и ночных морозов синоптик прогнозирует на вторую декаду ноября. Тем не менее в середине месяца на несколько дней потеплеет, а потом снова придет холод, который напугает осадками в виде снега.

Третья декада месяца будет холодной и влажной. В некоторые дни прогнозируются довольно сильные осадки. Температура воздуха уже опустится ниже нуля.

Погода в ноябре 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Последняя декада месяца будет холодной, но в самом конце снова придет потепление", — считает народный синоптик.

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, ноябрь будет очень холодным и напомнит украинцам о приближении зимы снегом и заморозками.

Первыми предвестниками зимы станут холодные дожди, которые возможны уже в первой декаде месяца - 7 и 8 ноября. Затем ожидается короткое прояснение, после которого осадки снова вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября в Украине будет холодно, ночью ожидаются заморозки. В конце месяца в страну ворвется холодный фронт с Севера, который принесет морозы и дождь со снегом.

Прогноз погоды на ноябрь 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Согласно же долгосрочному прогнозу погоды в Киеве по данным сайта Gismeteo, похолодание ворвется уже в начале месяца, а 4-го ноября дневная температура резко опустится до нуля, но позже вновь начнет теплеть.

Кроме того, всю первую декаду ноября в столице будет дождливо.

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