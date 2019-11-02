Праздник 2 ноября: что нельзя делать сегодня, все приметы

2 ноября христиане почитали память Артемия Антиохийского
Какой сегодня праздник. 2 ноября христиане чтят память святого Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке и известен как христианский святой. В предании говорится о том, что Артемий был военачальником во времена правления императора Константина Великого.
Благодаря своей доблестной службе он стал наместником Египта. После смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который причастен к гонениям сторонников христианской веры.
Артемий Антиохийский (фото из открытых источников)
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