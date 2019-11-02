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Свято 2 листопада: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    02.11.2019 - 07:02
Свято 2 листопада: що не можна робити сьогодні, всі прикмети
2 листопада 2019: яке сьогодні свято (фото: колаж РБК-Україна)

2 листопада християни вшановували пам'ять Артемія Антіохійського

Яке сьогодні свято. 2 листопада християни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського. Він жив в IV столітті і відомий як християнський святий. В переказі йдеться про те, що Артемій був воєначальником у часи правління імператора Костянтина Великого.

Завдяки своїй доблесній службі він став намісником Єгипту. Після смерті імператора до влади прийшов Юліан Відступник, який причетний до утисків прихильників християнської віри.

Свято 2 листопада: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Артемій Антіохійський (фото з відкритих джерел)

Народні прикмети 2 листопада

  • Якщо вовки виють недалеко від села, то зима буде голодна і влітку не буде родити;
  • Якщо вранці дерева в лісі вкриті інеєм, то буде поганий урожай;
  • Якщо вовки в цей день виють – це означає, що будуть морози. Якщо вовки виють зграями, то буде голод.
  • На Артемія капусту рубають, солять, тиснуть і мнуть, щоб соку дала побільше.

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Хто народився в цей день

У 1734 році народився Даніель Бун, американський мисливець-першопроходець.

У 1847 році на світ з'явився Жорж Сорель, французький соціальний філософ.

У 1893 році народилася Олена Булгакова, третя дружина відомого письменника Михайла Булгакова, роман якого "Майстер і Маргарита" приніс йому світову популярність.

У 1938 році народилася Софія Грецька, королева Іспанії.

У 1966 році народився Девід Швіммер, американський актор і кінорежисер.

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