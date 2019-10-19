ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

День апостола Фомы: все приметы, что сегодня нельзя делать

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 07:08
День апостола Фомы: все приметы, что сегодня нельзя делать
19 октября день апостола Фомы (Фото: коллаж РБК-Украина)

День апостола Фомы 19 октября по поверьям должен пройти сытно и весело, и в народе верили, что в эту дату нарушителям запретов грозят большие неудачи

Какой сегодня праздник. 19 октября христиане чтят память одного из двенадцати апостолов Фомы, которого называли Близнец. Великомученик был убит язычниками в Индии, где проповедовал Веру Христову. В народе дата приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству. Также наши предки считали, что в этот в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней, но для этого необходимо было придерживаться особых правил.

Библейские предания гласят, что Фома (Тома Йегуда, Дидим) жил в галилейском городе Пенеады и был по одной версии рыбаком, по другой - занимался плотницким делом. Иисус Христос избрал Фому одним из учеников. Уже после распятия и воскрешения Спасителя апостол, который не присутствовал при первом явлении Сына Божьего другим ученикам, усомнился в их рассказе. Он заявил, что поверит только после того, как лично увидит Христа и прикоснется к ранам на Его руках. После этого Иисус снова явился апостолам, и согласно Евангельским повествованиям, Фома уверовал и воскликнул "Господь мой и Бог мой!"

День апостола Фомы: все приметы, что сегодня нельзя делать

19 октября храстиане чтят память апостола Фомы (Фреска "Воскресший Господь встречает апостола Фому". Венецианский мастер. XIV век. Афон / Фото из открытых источников)

Отсюда появился известный фразеологизм "Фома неверующий". Между тем, апостол был очень крепок в своей вере, а в Индии, куда отправился нести слово Божье, прославился множеством чудес и щедростью. Фома считается патроном христианства в Индии. Добавим также, что существует легенда о том, что апостол успел побывать и в Китае.

Традиции и запреты в праздник:

В народе верили, что любая ложь в день Фомы может принести неудачи и отвернуть достаток, а особенно грешно было сплетничать на праздник - тогда весь негатив умножается многократно и переходит против самого обманщика.

Предки считали, что в этот день можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.

По центру обильно накрытого стола в каждом доме ставили свежый хлеб, и чем богаче и разнообразнее хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, а хвори будут обходить стороной.

День апостола Фомы: все приметы, что сегодня нельзя делать

В день Фомы в народе верили, что хлеб может защитить от болезней (Фото: pixabay)

Главные приметы в день апостола Фомы:

  • Если 19 октября спокойная погода и нет сильного ветра, то скоро стоит ждать холодов;
  • Если в день Фомы выпал сухой снег, значит летом будет богатый урожай;
  • По тому, какой дым сегодя, судили о погоде в ближайшее время: если он поднимается вверх в небо, то будет тепло и солнечно, ну а если стелется по земле, значит скоро пойдут дожди;
  • Если 19 октября вечером заря ярко-красного цвета, то нужно готовиться к непогоде.
День защитника Украины: чем отличается от 23 февраля Выходные и праздники в октябре: сколько будем отдыхать
Новости Украины Праздникитрадиции
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь