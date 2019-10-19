День апостола Фоми: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

19 жовтня день апостола Фоми (Фото: колаж РБК-Україна)

День апостола Фоми 19 жовтня за повір'ями повинен пройти ситно та весело, і в народі вірили, що в цю дату порушникам заборон загрожують великі невдачі

Яке сьогодні свято. 19 жовтня християни вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів Фоми, якого називали Близнюк. Великомученик був убитий язичниками в Індії, де проповідував Віру Христову. У народі дата приурочена до закінчення робіт у городах та у полі, багатому бенкету. Також наші пращури вважали, що в цей день Фоми можна залучити удачу і вилікуватися від хвороб, але для цього необхідно було дотримуватися особливих правил.

Біблійні перекази свідчать, що Фома (Тома Юда, Дідім) жив у галилейському місті Пенеади та був за однією версією рибакою, за іншою - займався теслярською справою. Ісус Христос обрав Фому одним з учнів. Вже після розп'яття і воскресіння Спасителя, апостол, який не був присутній при першій зустрічі Сина Божого з іншими учням, засумнівався в їх розповіді. Він заявив, що повірить тільки після того, як особисто побачить Христа і доторкнеться до ран на Його руках. Після цього Ісус знову з'явився перед апостолами, і згідно з Євангельським оповіданням, Фома увірував і вигукнув: "Господь мій і Бог мій!"

19 жовтня храстиане вшановують пам'ять апостола Фоми (Фреска "Воскреслий Господь зустрічає апостола Фому". Венеціанський майстер. XIV століття. Афон / Фото з відкритих джерел)

Звідси з'явився відомий фразеологізм "Фома невіруючий". Між тим, апостол був дуже міцний у вірі, а в Індії, куди вирушив нести слово Боже, прославився великими чудесами та щедрістю. Фома вважається патроном християнства в Індії. Додамо також, що існує легенда про те, що апостол встиг побувати і в Китаї.

Традиції і заборони у свято:

У народі вірили, що будь-яка брехня в день Фоми може принести невдачі і відвернути достаток, а особливо грішно було пліткувати на свято - тоді весь негатив множиться багаторазово і переходить проти самого брехуна.

Пращури вважали, що в цей день можна за допомогою окрайці хліба зміцнити своє здоров'я, а хворих - вилікувати. Для цього окрайці святили в церквах і пригощали один одного.

По центру щедро накритого столу в кожному будинку ставили свіжий хліб, і чим багатше і різноманітніше господині приготували меню, тим більше достатку очікує всю родину протягом року, а хвороби будуть обходити стороною.

У день Фоми у народі вірили, що хліб може захистити від хвороб (Фото: pixabay)

Головні прикмети у день апостола Фоми: