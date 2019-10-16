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Астролог назвал знаки Зодиака, которые внезапно разбогатеют в конце месяца

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 06:26
Астролог назвал знаки Зодиака, которые внезапно разбогатеют в конце месяца
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Кто из знаков Зодиака сможет обогатиться уже в конце текущего месяца - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 подскажет, кому из представителей зодиакального круга улыбнется финансовая удача уже в конце текущего месяца. По прогнозу известного астролога Павла Глобы три знака Зодиака смогут ощутимо поправить свое материальное положение уже в последней декаде октября.

Львы

Львы в конце октября могут столкнуться с необходимостью выплаты старых долгов. Астролог считает, что представители знака не только с успехом закроют старые счета, но и откроют новый источник финансового благополучия. Это может быть солидный выигрыш в лотерею или же неожиданное наследство. Конец второго месяца осени - время большого богатства и перемен в жизни Львов.

Козероги

На Козерогов, как и на Львов, деньги могут внезапно свалиться прямо с неба - это может быть выигрыш или щедрый родственник. Кроме того, представителей этого знака ждут успехи на работе. Козерогам стоит рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и весомую прибавку зарплаты. Глоба считает, что полученную прибыль стоит вкладывать, тогда хватит и детям и внукам.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые внезапно разбогатеют в конце месяца

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Водолеи

Все проблемы, давившие на Водолеев на протяжение последнего времени, разрешатся будто бы по мановению волшебной палочки. Водолеям удастся рассчитаться с долгами или же выплатить ипотеку. При этом решение трудностей произойдет неожиданно и внезапно, и они буквально почувствуют, как с плеч падает пресловутая гора.

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