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Несет сильную опасность: синоптики сделали предупреждение о погоде

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 20:02
Несет сильную опасность: синоптики сделали предупреждение о погоде
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет неприятные сюрпризы жителям нескольких областей

Погода в Украине в четверг, 17 октября, ожидается теплая и комфортная почти во всех областях страны. И как сообщают синоптики, такая погода продлится в Украине еще довольно долго. Однако некоторые погодные явления могут существенно ухудшить ситуацию. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что температура воздуха будет довольно высокой, а в это время в Европе бушует циклон, который принес дожди и сильный штормовой ветер.

"Во всех наших областях и завтра, 17-го октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода. Антициклональное поле, то есть, поле повышенного давления, будет определять такую синоптическую ситуацию еще долго. Температура воздуха в течении дня составит +17 +24 градуса, ночью +6 +12 градусов", - рассказала Диденко и предупредила о серьезной опасности.

Несет сильную опасность: синоптики сделали предупреждение о погоде

Карта погоды

"Туманы! Туманы будут ухудшать видимость до 300-500 метров, могут возникнуть преимущественно ночью и утром, но могут задерживаться подольше. В условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с болезнью бронхов и легких стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период", - предупредила синоптик.

В Киеве ожидается теплая и сухая погода, утром на дорогах возможен сильный туман.

"В Киеве четверг будет сухим и теплым, днем около +20 градусов. Ночью и утром ожидается туман. Такая погода, как я уже сказала, продлится до конца недели и дальше. Снижение температуры воздуха вероятно только во второй половине следующей недели, да и то до +15 +17 градусов", - спрогнозировала синоптик.

Несет сильную опасность: синоптики сделали предупреждение о погоде

Карта погоды на 17 октября

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