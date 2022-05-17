17 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы дня

Наши предки называли этот день Пелагеи Заступницы. Ее знают, как покровительницу всех невинных девушек и всех несправедливо обиженных.

В давние времена украинских землях люди проводили обряды по защите своих огородов от вредителей.

По словам Писания, римский император решил женить девушку, которая отличалась необыкновенной красотой, на своем наследнике, но принявшая крещение Пелагия отказалась вступить в брак. Когда же Диоклетиан лично увидел красавицу, то сам решил взять ее в жены. Христианка ответила отказом и ему, из-за чего была казнена через сожжение в раскаленном медном быке.

Мученица Пелагия Тарсийская считалась покровительницей птиц и защитницей невинных девушек.

В этот день женщинам нужно обратиться в молитвах к святой Пелагее, чтобы она защитила их в земной жизни от деспотичных мужчин и несправедливых обид. Считалось, что женщина в этот день даже еду готовить не должна.

Мужчины делали всю работу по дому сами и суетились на кухне.

Кстати, чтобы защитить посадки на огороде от нечистой силы, на грядку ставили треснутый горшок вверх дном, внутрь которого помещали выдернутую с корнем крапиву.

Что запрещено делать в этот день

В этот день лучше не делать подарки

Женщинам не рекомендуется прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом - это может принести существенные беды.

Считалось, что в эту дату нельзя пользоваться острыми предметами.

В этот день нельзя обижать птиц, особенно ворон.

Также домашнюю птицу на Пелагею не принято было рубить, и даже от употребления пернатых в пищу желательно воздержаться.

Нельзя отказывать просящим;

нельзя подстригать ногти;

нельзя обижать ворон.

Основные приметы 17 мая