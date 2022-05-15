День вышиванки: дата праздника в 2022 году и важные факты, которые должны знать все

День вышиванки в Украине отмечается ежегодно – в третий четверг мая. В 2022 году этот день выпадает на 19 мая. День украинской вышиванки отмечается ежегодно с 2006 года и это национальный праздник, а не государственный.

Как появился этот праздник и какие существуют традиции - читайте в материале ниже.

День украинской вышиванки – общенациональный праздник, которые отмечается ежегодно в третий четверг мая. Это не государственный праздник и в этот день нет официального выходного дня.

Но именно в этот день украинцы с гордостью надевают любимые вышитые блузки, рубашки, платья и на улицах чувствуется атмосфера праздника.

Впервые день украинской вышиванки отметили в 2006 году в Черновцах. Студентка местного университета предложила своим друзьям прийти на лекции в вышитых сорочках.

Идею неожиданно поддержали все студенты университета и преподаватели. Несколько лет праздник отмечали только в Черновцах, а потом традиция начала распространяться в других городах Украины.

В мирное время в этот день обычно устраивали флешмобы, парады вышиванок, торжественные мероприятия в городах. Самая важная традиция - в этот день вышиванки надевают на работу, в школу, в институты, для прогулок по городу. В 2022 году массовых мероприятий не будет.

Фото: РБК-Украина

Важные факты о вышиванке

До XX века вышиванка считалась повседневной одеждой. Ее носили практически все. На рубеже XIX и XX веков вышиванку с брюками и пиджаком начал носить Иван Франко.

В XVIII веке вышиванку носили только высшие слои населения, а вот козаки в этот же период ее не носили. В селах вышитые сорочки стали носить намного позже.

Узор на вышиванке – это важный код, по символам которого можно прочитать зашифрованные послания. Виды орнамента передаются из поколения в поколение и их использовать начали только в XX веке.

Фото: 24 канал

Значение символов в вышиванке

ромб - символ плодородия, улучшения благосостояния семьи;

квадрат - баланс, гармония, удача и порядок;

спираль - цикличность времени, символ перемен;

сварги (напоминают половину цифры 8) - сила духа;

восьмиконечная звезда - символ воссоединения мужского и женского начал, усиливает интуицию;

кресты - защита от темных сил, гармония и духовное просветление;

калина - бессмертие рода и долголетие семьи;

ромашка - символ любви и юности;

маки - мощная защита от зла, приближение исполнения желаний.

Считается, что в вышиванке имеет значение абсолютно все – ткань, нитки и их цвет. Есть узоры женские и мужские, есть детские.

Фото: 24 канал