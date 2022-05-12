Появился календарь праздников на июнь 2022: будут ли дополнительные выходные
В июне 2022 года по православной традиции отмечаются Троица и День Конституции, которые в Украине является государственными праздниками, то есть предусматривают дополнительный выходной. Но в этом году все может измениться.
Какие праздники, сколько будет выходных - читайте в материале Styler ниже.
Будут ли дополнительные выходные
Троица в Украине отмечается в 2022 году 12 июня. Это всегда воскресенье, и празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно следующий понедельник - выходной день.
День Конституции в Украине отмечается 28 июня. В 2022 году - это вторник. В мирное время у нас было бы четыре выходных подряд, а понедельник мы бы отработали в субботу.
Но в этом году в связи с введением военного положения дополнительные выходные отменяются. Такие нормативы заложены в статью 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.
Если военное положение будет продолжено, 13 мая, 27 и 28 июня не станут выходными днями.
Все праздники июня 2022
1 июня - День защиты детей
4 июня - Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии; День хозяйственных судов
5 июня - День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности; Всемирный день окружающей среды
6 июня - День журналиста
8 июня - Всемирный день океанов
9 июня - Международный день друзей
12 июня - Троица; День работников легкой промышленности; День работников фондового рынка
14 июня - Всемирный день донора
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой
18 июня - День участкового инспектора полиции
19 июня - День медицинского работника; День фермера
20 июня - Всемирный день беженцев
22 июня - День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине
23 июня - День государственной службы ООН; День государственной службы Украины
25 июня - Международный день моряка; День таможенника Украины
26 июня - Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток; Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота
28 июня - День Конституции Украины
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