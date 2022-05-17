17 травня: що не можна робити сьогодні і головні прикмети дня

Наші предки називали цей день Пелагеї заступниці. Її знають, як покровительку всіх невинних дівчат і всіх несправедливо скривджених.

У давні часи на українських землях люди проводили обряди щодо захисту своїх городів від шкідників.

За словами Писання, римський імператор вирішив одружити дівчину, яка відрізнялася незвичайною красою, на своєму спадкоємці, але прийняла хрещення Пелагія відмовилася вступити в шлюб. Коли ж Діоклетіан особисто побачив красуню, то сам вирішив взяти її в дружини. Християнка відповіла відмовою і йому, через що була страчена через спалення в розпеченому мідному бику.

Мучениця Пелагія Тарсійська вважалася покровителькою птахів і захисницею невинних дівчат.

У цей день жінкам потрібно звернутися в молитвах до Святої Пелагеї, щоб вона захистила їх у земному житті від деспотичних чоловіків і несправедливих образ. Вважалося, що жінка в цей день навіть їжу готувати не повинна.

Чоловіки робили всю роботу по дому самі і метушилися на кухні.

До речі, щоб захистити посадки на городі від нечистої сили, на грядку ставили тріснутий горщик догори дном, всередину якого поміщали висмикнуту з коренем кропиву.

Що заборонено робити в цей день

У цей день краще не робити подарунки

Жінкам не рекомендується чепуритися і довго сидіти перед дзеркалом - це може принести суттєві біди.

Вважалося, що в цю дату не можна користуватися гострими предметами.

У цей день не можна ображати птахів, особливо ворон.

Також домашню птицю на Пелагею не прийнято було рубати, і навіть від вживання пернатих в їжу бажано утриматися.

Основні прикмети 17 травня