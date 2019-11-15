Праздник 15 ноября: что нельзя категорически делать в этот день

15 ноября в Украине почитают память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, которые пострадали за христианство. Они были тайными христианами и за это царь начал их преследовать, а также дал указ бить их плетями.

Во время истязания они не кричали и не стонали, а палачи истязали их на протяжении многих часов, сменяя друг друга. Даже царь не выдержал экзекуции и потерял сознание. Когда он очнулся, то обвинил Акиндина и Пигасия в колдовстве и велел их повестить над костром. Но христиане так молились за их спасение, что огонь погас, а веревки, которыми они были связаны – распались. В ответ на вопрос царя о том, что произошло – они начали рассказывать ему о Христе, который способен творить чудеса.

В народе говорили: "Акиндин расжигает овин, Пигасия солнце гасит" – это значило, что световой день становится короче.

Приметы на 15 ноября

Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.

Если в этот день низкий туман – то и зима мягкая будет.

С этого дня начинались заморозки на почве, которые длились до 20 ноября.

Если погода на Акиндина ненастная – то продержится такая до 30 января.

Если 15 ноября выпадет много снега – то в следующем году будет богатый сенокос.

Если кошка весь день спит – скоро придут холода.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу – лучше провести его дома. с друзьями и близкими.

Нельзя выяснять отношения и конфликтовать.

Не стоит в этот день обращаться за помощью – это может спровоцировать конфликт.

Нельзя назначать встречи с недругами или людьми, которые неприятны.

Что отмечают в этот день

День вторичной переработки или День рециклинга

День отказа от курения

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