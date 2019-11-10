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Украинцы могут работать меньше: кого это касается

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 17:41
Украинцы могут работать меньше: кого это касается
Сокращенный рабочий день - кто имеет право (Фото: коллаж РБК-Украина)

Кодекс законов о труде Украины предусматривает право на сокращенную рабочую неделю

Украинцы имеют право работать не более 40 часов в неделю - согласно установленной законом нормы продолжительности рабочего времени - но для некоторых занятых граждан предусмотрены более короткие трудовые будни. В Кодексе законов о труде Украины указан перечень людей, чья рабочая неделя должна быть короче на четыре часа.

Согласно статье 50 главы IV закона, устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени для сотрудников предприятия и организации могут при заключении коллективного договора.

Украинцы могут работать меньше: кого это касается

Кто имеет право на сокращенный рабочий день (Иллюстративное фото: loda.gov.ua)

На меньшую продолжительность рабочего времени (статья 51) имеют право расчитывать:

  • работники в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю;
  • трудяги в возрасте от 15 до 16 лет и учащиеся в возрасте от 14 до 15 лет, которые работают на каникулах - 24 часа в неделю;
  • лица, которые заняты на работах с вредными условиями труда - не более 36 часов в неделю;
  • учителя и врачи также имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
  • женщины с детьми в возрасте до 14 лет - сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств на предприятиях и в организациях;
  • женщины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью - также сокращенный рабдень можно установить за счет собственных средств на на фирмах.

Украинцы могут работать меньше: кого это касается

Кто имеет право на сокращенный рабочий день (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)

Шестидневная рабочая неделя и ее продолжительность:

Обычно для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, но может быть и шестидневка с одним выходным.

В таком случае согласно статье 52 Кодекса продолжительность ежедневной работы не может превышать:

  • 7 часов при недельной норме 40 часов;
  • 6 часов при недельной норме 36 часов;
  • 4 часа при недельной норме 24 часа.
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