Украинцы могут работать меньше: кого это касается

Кодекс законов о труде Украины предусматривает право на сокращенную рабочую неделю
Украинцы имеют право работать не более 40 часов в неделю - согласно установленной законом нормы продолжительности рабочего времени - но для некоторых занятых граждан предусмотрены более короткие трудовые будни. В Кодексе законов о труде Украины указан перечень людей, чья рабочая неделя должна быть короче на четыре часа.
Согласно статье 50 главы IV закона, устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени для сотрудников предприятия и организации могут при заключении коллективного договора.
Кто имеет право на сокращенный рабочий день (Иллюстративное фото: loda.gov.ua)
На меньшую продолжительность рабочего времени (статья 51) имеют право расчитывать:
Кто имеет право на сокращенный рабочий день (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)
Обычно для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, но может быть и шестидневка с одним выходным.
В таком случае согласно статье 52 Кодекса продолжительность ежедневной работы не может превышать: