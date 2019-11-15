Свято 15 листопада: що категорично не можна робити в цей день

15 листопада в Україні вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пигасия і 7 тисяч мучеників, які постраждали за християнство. Вони були таємними християнами і за це цар почав їх переслідувати, а також дав указ бити їх батогами.

Під час катування вони не кричали і не стогнали, а кати катували їх протягом багатьох годин, змінюючи один одного. Навіть цар не витримав екзекуції і втратив свідомість. Коли він отямився, то звинуватив Акиндіна і Пигасия в чаклунстві і велів їх повісити над багаттям. Але християни так молилися за їх спасіння, що вогонь згас, а мотузки, якими вони були пов'язані – розпалися. У відповідь на питання царя про те, що сталося – вони почали розповідати йому про Христа, який здатний творити чудеса.

У народі казали: "Акиндін расжигает стодолу, Пигасия сонце гасить" – це означало, що світловий день стає коротшим.

Прикмети на 15 листопада

Якщо на Акиндіна небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде.

Якщо у цей день низький туман – то й зима м'яка буде.

З цього дня починалися приморозки на грунті, які тривали до 20 листопада.

Якщо погода на Акиндіна погана – то протримається така до 30 січня.

Якщо 15 листопада випаде багато снігу, то наступного року буде багатий сінокіс.

Якщо кішка весь день спить – скоро прийдуть холоди.

Що не можна робити в цей день

У цей день не варто вирушати в далеку дорогу – краще провести його вдома. з друзями і близькими.

Не можна з'ясовувати стосунки і конфліктувати.

Не варто в цей день звертатися за допомогою – це може спровокувати конфлікт.

Не можна призначати зустрічі з недругами або людьми, які неприємні.

Що відзначають у цей день

День вторинної переробки або День рециклінгу

День відмови від куріння

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