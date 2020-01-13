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Праздник 13 января: традиции, приметы и запреты дня

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13 января 2020 украинцы отмечают Щедрый Вечер

13 января 2020 украинцы отмечают Щедрый Вечер, главными атрибутами которого по сей день являются богатый праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы. Нередко в этот день девушки гадают о будущем замужестве.

Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название "щедрый" связано с обычаем готовить богатый скоромный стол, в отличие от Святого вечера.

13 января - традиции праздника

Щедрый Вечер – завершающий период первой половины святок. В этот день устраивали пышный пир. Готовили самые большие и самые сытные блюда – свинину, мясные запеканки, запекали индейку, сладости украшали медом и орехами. В гости приглашали всех – от дальних родственников до заплутавших путников.

13 января - какой сегодня праздник

В этот день сама вселенная щедра к людям. На улице обычно царит хорошая погода, а среди людей - дружелюбная атмосфера. По этой причине и традиции дня связаны с щедростью. А потому 13 января важно проявлять сострадание, оказывать помощь и сглаживать конфликты.

К слову, магия этого дня помогает обогатиться, получить крупную денежную сумму, сохранить свое благосостояние и приумножить его. Именно поэтому на Щедрец издавна проводят денежные практики.

13 января- народные приметы

  • Если в этот день заметите оттепель - ждите теплого лета.
  • Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.
  • Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.
  • Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.
  • Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

13 января - запреты дня

В этот день категорически запрещается:

  1. Проявлять скупость. Даже торг в этот день считается неуместным. Каждый, кто пренебрегал этим правилам, после сталкивался с нищетой.
  2. Отказывать в просьбах. В особенности если просили бедняки, больные и дети.В этот день важно помогать хотя бы морально тем, чья судьба сложилась хуже вашей собственной.
  3. Конфликтовать. Даже если на то были веские причины, все обиды стоит забыть и попросить прощения у тех, перед кем виноваты.
  4. Поститься и отказывать себе в удовольствии. Щедрое поведение в этот день притяне такое же будущее.
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