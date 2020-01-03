Полнолуние в январе 2020 года: что делать категорически нельзя

Полнолуние в январе 2020 (Фото: pixabay.com)

В полнолуние нельзя брать кредиты и одалживать деньги

Полнолуние в январе 2020 года наступит в ночь 10 января, и астрологи предупреждают, что этот период может стать очень опасным, так как он совпадает с лунным затмением. Это может усилить негативное воздействие на человека, возможны конфликтные ситуации, ссоры и взрыв эмоций.

10 января закончится воздействие так называемого коридора затмений, который начался еще 26 декабря. Как утверждают астрологи, самый напряженный период – это с 3 по 10 января. В эти дни стоит быть очень осторожными, не допускать перегрузок, мысли настроить только на позитив и уделить больше внимания своим близким.

В народе верили, что в полнолуние появляется дополнительная энергетика, которая сильно влияет на все живое на планете.

В полнолуние нельзя ссориться, так как негатив может спровоцировать весьма серьезные последствия. Не стоит проводить никакие финансовые операции и подписывать важные документы – влияние полной луны может быть непредсказуемым. Нельзя брать кредиты или деньги в долг – могут возникнуть проблемы с возвратом денежных средств.

В этот день можно провести генеральную уборку в доме и освободить свою голову от негативных и пустых мыслей.

Если вам предстоит судебная тяжба, то 10 января – прекрасный день для начала процесса, так как полная луна сулит выгодный исход дела.

Очень внимательно стоит отнестись к своим словам, так как в этот день эмоциональность возрастает в разы, и можно наговорить лишнего. Помните об этом и тогда, когда ваши близкие начнут раздражаться и говорить неприятные слова.