Свято 13 січня: традиції, прикмети і заборони дня

13 січня 2020 українці відзначають Щедрий Вечір, головними атрибутами якого донині є багатий святковий стіл, щедрування, ворожіння, ігри та забави. Нерідко в цей день дівчата ворожать про майбутнє заміжжя.

Обряди дня нагадують обряди Святвечора. Назва "щедрий" пов'язано зі звичаєм готувати багатий скоромний стіл, на відміну від Святого вечора.

13 січня - традиції свята

Щедрий Вечір - завершальний період першої половини святок. У цей день влаштовували пишний бенкет. Готували найбільші і ситні блюда - свинину, м'ясні запіканки, запікали індичку, солодощі прикрашали медом і горіхами. В гості запрошували всіх - від далеких родичів до заблукалих подорожніх.

13 січня - яке сьогодні свято

У цей день сам всесвіт щедрий до людей. На вулиці зазвичай панує хороша погода, а серед людей - доброзичлива атмосфера. З цієї причини і традиції дня пов'язані з щедрістю. А тому 13 січня важливо проявляти співчуття, надавати допомогу і згладжувати конфлікти.

До слова, магія цього дня допомагає збагатитися, отримати велику грошову суму, зберегти свій добробут і примножити його. Саме тому на Щедрець здавна проводять грошові практики.

13 січня-народні прикмети

Якщо в цей день помітите відлигу - чекайте теплого літа.

Якщо іній рясно покриває всі дерева, буде врожай на зернові.

Якщо сонце високо зійде, весь рік буде благополучним.

Якщо ніч тиха і ясна - буде щасливий рік.

Якщо падає м'який сніг - на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.

13 січня - заборони дня

У цей день категорично забороняється: