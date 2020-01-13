Свято 13 січня: традиції, прикмети і заборони дня

13 січня 2020 українці відзначають Щедрий Вечір
13 січня 2020 українці відзначають Щедрий Вечір, головними атрибутами якого донині є багатий святковий стіл, щедрування, ворожіння, ігри та забави. Нерідко в цей день дівчата ворожать про майбутнє заміжжя.
Обряди дня нагадують обряди Святвечора. Назва "щедрий" пов'язано зі звичаєм готувати багатий скоромний стіл, на відміну від Святого вечора.
13 січня - традиції свята
Щедрий Вечір - завершальний період першої половини святок. У цей день влаштовували пишний бенкет. Готували найбільші і ситні блюда - свинину, м'ясні запіканки, запікали індичку, солодощі прикрашали медом і горіхами. В гості запрошували всіх - від далеких родичів до заблукалих подорожніх.
У цей день сам всесвіт щедрий до людей. На вулиці зазвичай панує хороша погода, а серед людей - доброзичлива атмосфера. З цієї причини і традиції дня пов'язані з щедрістю. А тому 13 січня важливо проявляти співчуття, надавати допомогу і згладжувати конфлікти.
До слова, магія цього дня допомагає збагатитися, отримати велику грошову суму, зберегти свій добробут і примножити його. Саме тому на Щедрець здавна проводять грошові практики.
У цей день категорично забороняється: