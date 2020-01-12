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Праздник 12 января: история, приметы и запреты дня

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 07:01
Праздник 12 января: история, приметы и запреты дня
12 января - какой сегодня праздник

12 января украинцы отмечают День Анисьи зимней

12 января 2020 года принято отмечать День Анисьи зимней. В этот праздник обычно ходят в гости, при этом на столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы.

Дата 12 января в народном календаре обозначена как день с сильными морозами - исключения бывают достаточно редко.

12 января - история праздника

История гласит, что все началось с мученицы, которая проживала в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество нищим, а свою жизнь проводила в посте и молитве.

Однажды по дороге в церковь Анисью остановил римский воин, предложивший ей отправиться на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался её схватить и сорвать косынку с её головы. Анисья его оттолкнула и, плюнув ему в лицо, сказала: "Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос". После этого воин достал свой меч и ударил её в бок, пронзив насквозь.

Тело мученицы погребли за городом. Позже на её могиле был возведен молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.

Праздник 12 января: история, приметы и запреты дня12 января - какой сегодня праздник

12 января - приметы праздника

  • Если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето - теплым. Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей.
  • Люди, которые родились в День Анисии, являются очень удачливыми.
  • Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели.
  • Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым.
  • Западный ветер – в реках будет много рыбы.
  • Если пошел снег, то это примета к тому, что лето будет дождливым и пасмурным.
  • Если человек родился на Анисью, то он будет отличным плотником и охотником.
  • На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей.

Если в семье кто-то занедужил, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.

12 января - запреты праздника

На Анисью зимнюю не рекомендуется:

  • Шить и прясть, потому что это принесёт несчастье.
  • Употреблять пищу с солью - к проблемам со здоровьем.
  • Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличете на себя беду.
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