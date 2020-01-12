Праздник 12 января: история, приметы и запреты дня

12 января - какой сегодня праздник

12 января украинцы отмечают День Анисьи зимней

12 января 2020 года принято отмечать День Анисьи зимней. В этот праздник обычно ходят в гости, при этом на столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы.

Дата 12 января в народном календаре обозначена как день с сильными морозами - исключения бывают достаточно редко.

12 января - история праздника

История гласит, что все началось с мученицы, которая проживала в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество нищим, а свою жизнь проводила в посте и молитве.

Однажды по дороге в церковь Анисью остановил римский воин, предложивший ей отправиться на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался её схватить и сорвать косынку с её головы. Анисья его оттолкнула и, плюнув ему в лицо, сказала: "Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос". После этого воин достал свой меч и ударил её в бок, пронзив насквозь.

Тело мученицы погребли за городом. Позже на её могиле был возведен молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.

12 января - какой сегодня праздник

12 января - приметы праздника

Если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето - теплым. Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей.

Люди, которые родились в День Анисии, являются очень удачливыми.

Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели.

Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым.

Западный ветер – в реках будет много рыбы.

Если пошел снег, то это примета к тому, что лето будет дождливым и пасмурным.

Если человек родился на Анисью, то он будет отличным плотником и охотником.

На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей.

Если в семье кто-то занедужил, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.

12 января - запреты праздника

На Анисью зимнюю не рекомендуется: